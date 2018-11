Paraná Clube leva jogo com o Flamengo para Cascavel

Silvio Rauth Filho

O jogo do Paraná Clube contra o Flamengo, que seria na Vila Capanema, foi transferido para o Estádio Olímpico de Cascavel, a 500 km da capital paranaense. A diretoria ainda não confirmou a mudança. O anúncio foi feito pelo FC Cascavel. O jogo será no dia 21 de outubro, um domingo, às 19 hpras, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os valores da negociação não foram informados. Não há informação se o Paraná Clube terá participação na bilheteria ou se vendeu por um valor fixo a totalidade da carga de ingressos para uma empresa.

Os ingressos mais baratos vão custar R$ 65 (com meia a R$ 35).

Veja o anúncio feito pelo FC Cascavel no Facebook:

“Paraná Clube e Flamengo irão se enfrentar no Estádio Olímpico de Cascavel em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2018. A partida foi negociada por intermédio do FC Cascavel, que visa realizar grandes eventos no estádio para gerar uma renda extra.

Segundo o presidente do FCC, Valdinei Silva, é muito importante para clube estar envolvido nesses projetos para ajudar a divulgar a cidade e o estádio. “Além disso, é bom para a comunidade também, pois um jogo dessa magnitude aumenta ainda mais a paixão pelo futebol. Sempre que tivermos oportunidade, vamos trazer grandes jogos para Cascavel”, declara Valdinei.

O duelo será realizado no próximo dia 21 de outubro, às 19h. A abertura dos portões do Estádio Olímpico vai acontecer a partir das 16h. Confira abaixo os valores dos ingressos por setor e formas de pagamentos.

Mais informações:

EVENTOS365 – PRODUÇÃO E AUTOMAÇÃO DE EVENTOS

Telefone fixo: 45 3039 3444

Telefone celular: 45 9 9934 0111 (WhatsApp)

VALORES DOS INGRESSOS

SETORES B/C DESCOBERTA

Inteira: R$ 65,00

Meia Entrada: R$ 35,00

- Crianças até 5 anos não pagam ingresso, acima pagam meia entrada.

SETOR D DESCOBERTA

Inteira: R$ 65,00

Meia Entrada: R$ 35,00

- Crianças até 5 anos não pagam ingresso, acima pagam meia entrada.

COBERTA CADEIRA

Inteira: R$ 105,00

Meia Entrada: R$ 55,00

- Crianças que ocupam local na cadeira pagam meia-entrada.

FORMAS DE PAGAMENTO

Cartão de Crédito, Débito e Dinheiro.

- Para compras no cartão será possível o parcelamento de ingressos em até 12x com juros a serem pagos pelo comprador e calculados automaticamente no ato da compra.

É possível realizar a compra por cartão também no site https://www.eventos365.com.br e nos pontos de venda credenciados com recebimento de venda nesta modalidade. Todos os pontos de venda permitem compra no dinheiro sem nenhum acréscimo de juros.”