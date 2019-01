Paraná Clube perde Cléo, mas engatilha dois novos reforços

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube perdeu o centroavante Cléo, que estava treinando no CT Ninho da Gralha há duas semanas e esperava detalhes para assinar contrato. O jogador alegou questões particulares e retornou para sua cidade, Guarapuava (PR). Agora, a diretoria busca um novo centroavante para disputar posição com Jenison, o único especialista dessa função no atual elenco.

A diretoria também está perto de anunciar dois reforços: os pontas Caio Rangel, do Juventude, e Jhemerson, do Vitória.

JHEMERSON

Jhemerson, 22 anos, joga como meia-atacante ou como ponta-direita. Ele se destacou na Copa São Paulo de Juniores com o Araxá, em 2016. Em seguida, foi comprado pelo Vitória. Desde então, oscilou entre o time profissional e o elenco de aspirantes.

Em 2018, disputou quatro jogos do Campeonato Baiano e um da Copa do Nordeste. Não foi utilizado no Brasileirão. Era titular do time B e fez 15 jogos e três gols no Brasileiro de Aspirantes.

Agora, tem propostas do Paraná Clube, do Vila Nova e do Santo André. Tudo indica que está perto de um acerto com o time paranaense.

CAIO RANGEL

Formado na base do Flamengo, Caio Rangel, 23 anos, foi um dos destaques da seleção brasileira no Mundial Sub-17 de 2013. O time caiu nas quartas de final, eliminado pelo México, nos pênaltis. Caio fez dois gols em cinco jogos naquela campanha.

Em seguida, em 2014, o jogador foi comprado por 2,6 milhões de euros (cerca de R$ 11 milhões) pelo Cagliari, da Itália. Não conseguiu se destacar no clube europeu. Depois rodou por Arouca (Portugal), Estoril (Portugal), Cruzeiro e Criciúma.

Em 2018, não conseguiu se destacar no Juventude. Atuou em 18 das 38 rodadas da Série B – 12 como titular. Fez um gol e não deu assistências.

CLÉO

O centroavante Cléo, 33 anos e 1,85 m de altura, estava na segunda divisão da China, no Qingdao Huanghai, onde marcou 11 gols em 15 jogos. No primeiro semestre de 2018, atuou na segunda divisão de Portugal, pelo Cova da Piedade, e marcou 12 gols em 25 partidas. Ele foi revelado na base do Athletico Paranaense e chegou a jogar a Copa Libertadores de 2005 pelo clube paranaense. Depois rodou por Figueirense, Olivais (Portugal), Estrela Vermelha (Sérvia), Partizan (Sérvia), Guangzhou Evergrande (China) e Kashiwa Reysol (Japão). Voltou ao Athletico em 2014 e teve bom desempenho, com nove gols em 20 jogos do Brasileirão. No entanto, decepecionou em 2015 (12 partidas e nenhum gol). Esteve no Goiás em 2016, com quatro gols em 17 partidas.

BALANÇO DO PARANÁ CLUBE EM 2019

REFORÇOS CONFIRMADOS

Filipe (gol, Santos)

Leandro Almeida (zag, Londrina)

Rodolfo (zag, Joinville)

Matheus Lopes (zag, CSA)

Fernando Timbó (zag, Paysandu)

Eduardo Bauermann (zag, Figueirense)

Éder Sciola (lat-dir, Brasil-RS)

Sueliton (lat-dir, Criciúma)

Guilherme Santos (lat-esq, Paysandu)

Jeferson Lima (vol, Internacional)

Alejandro Márquez (vol, O'Higgins-CHI)

Kadu (vol, Joinville)

Fernando Neto (mei, Fluminense)

Itaqui (mei, Brasil-RS)

Higor Leite (mei, Londrina)

Jenison (ata, Cuiabá)

POSSÍVEIS REFORÇOS

Cléo (ata, sem clube)

Jhemerson (ata, Vitória)

Caio Rangel (ata, Juventude)

DEIXARAM O CLUBE

Minho (ata, São Caetano)

Richard (gol, Ceará)

Alex Santana (vol, Botafogo)

Guilherme Biteco (mei, São Caetano)

Silvinho (ata, Albirex Niigata-JAP)

Júnior (lat-dir, CRB)

Torito Gonzalez (vol)

Cleber Reis (zag, Santos)

Rayan (zag)

Cristovam (lat-dir, Ceará)

Vítor Feijão (ata, Ceará)

Charles (zag, Ceará)

Caio Henrique (vol, Fluminense)

Mansur (lat, Atlético-MG)

Diego Tavares (lat-dir, Fortaleza)

Alemão Júnior (ata, Ituano)

Carlos (ata, Atlético-MG)

Grampola (ata, Joinville)

Igor (lat-esq, CRB, Ceará)

Nadson (mei, Botafogo)

David Rambo (gol, Inter de Lages)

PODEM SAIR

Jhonny Lucas (vol, Braga-POR)

VOLTAM DE EMPRÉSTIMO

Luiz Otávio (vol, CRB)