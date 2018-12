Paraná Clube perde ‘craque das estatísticas’ e pode sofrer mais uma baixa

Silvio Rauth Filho

O lateral-direito Junior, 26 anos, deixou o Paraná Clube e assinou contrato com o CRB. O jogador terminou o Campeonato Brasileiro de 2018 como o “craque das estatísticas” da equipe. Entre os 50 atletas que atuaram pelo clube na competição, ele teve a melhor avaliação (média 7,12) no ranking do site WhoScored, que atribui uma nota de 0 a 10 a cada partida com base em estatísticas.

Entre os 50 da equipe, Junior foi o líder em desarmes (3,0 por jogo) e em dribles certos (1,9 por jogo). Nos 22 jogos que disputou na Série A, fez um gol e uma assistência.

A diretoria do Paraná esperava lucrar com uma venda de Junior. No entanto, segundo informações do Globoesporte.com, ele saiu de graça, por meio de um acordo. Os dirigentes abriram mão do vínculo em troca de uma dívida com o jogador, que tinha salários atrasados e direitos de imagem a receber.

A situação do lateral-esquerdo Igor, 25 anos, é semelhante, segundo o Globoesporte.com. Os dois jogadores têm contrato como Paraná até 2020, mas o vínculo pode ser rompido através de um acordo para perdoar a dívida de salários atrasados e direitos de imagem. Igor também pode acertar com o CRB.

HISTÓRICO

Junior e Igor chegaram ao Paraná no início de 2017, ambos vindos do ASA, de Arapiraca (AL). Participaram da conquista do acesso à primeira divisão. Nesse período, Igor somou 69 partidas pelo clube e Junior, 48.

ELENCO

O Paraná conta com dois novatos para a lateral-direita para 2018: Kennidy e Vitinho. Para a lateral-esquerda, a única opção, por enquanto, é Juninho. O clube não confirma, mas pode anunciar a contração do lateral-direito Eder Sciola, 33 anos, do Brasil-RS.

Outros reforços praticamente certos, mas ainda não confirmados, são o zagueiro Fernando Timbó, o volante Itaqui, o meia Kadu, o zagueiro Eduardo Bauermann e o atacante Jenison.