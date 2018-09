Paraná Clube perde o 'craque das estatísticas' para o clássico

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube terá dois desfalques para o clássico de domingo (dia 23) às 16 horas, contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. As baixas são os laterais Junior e Igor, lesionados. Por outro lado, o técnico Claudinei Oliveira conta com as voltas do zagueiro Cleber Reis e do ponta Silvinho, recuperados.

Junior não vem conquistando muitos elogios da torcida e da imprensa, mas é o “craques das estatísticas”. Ele é o melhor jogador do Paraná Clube no ranking do WhoScored do Brasileirão 2018, que atribui uma nota por jogo com base em mais de 200 tipos de estatísticas (gols, assistências, cartões, passes, cruzamentos, dribles, faltas, jogo aéreo, desarmes e finalizações, por exemplo).

O lateral-direito, de 26 anos, tem a média de 7,13 no site inglês, seguido de perto por Cleber Reis (7,04), Igor (6,87), o goleiro Thiago Rodrigues (6,87), o zagueiro René Santos (6,81) e Silvinho (6,79). Para entrar no ranking, é preciso ter disputado um mínimo de dez partidas no Brasileirão 2018.

Junior é o jogador do Paraná que mais acerta dribles (média de 2,0 por jogo), o segundo com mais desarmes (2,9 por jogo) e o quarto com mais interceptações (2,4). Também marcou um gol e fez uma assistência na competição.

No ranking geral do Brasileirão do WhoScored, Junior é o quinto melhor lateral-direito, atrás de Eder Militão (São Paulo, com média 7,64), de Marcos Rocha (Palmeiras, 7,43), de Eduardo (Chapecoense, 7,38) e de Gilberto (Fluminense, 7,26).

RANKING

Média dos jogadores do Paraná Clube no WhoScored*

Junior 7,13

Cléber Reis 7,04

Igor 6,87

Thiago Rodrigues 6,87

René Santos 6,81

Silvinho 6,79

Rayan 6,70

Leandro Vilela 6,66

Torito 6,66

Alex Santana 6,60

Caio Henrique 6,56

Mansur 6,56

Carlos 6,48

Richard 6,47

Jhonny Lucas 6,37

*Considerando o limite de 10 jogos no Brasileirão 2018

A SELEÇÃO DO BRASILEIRÃO

Os melhores por posição no ranking do WhoScored (atualizado até a 25ª rodada)

Goleiro: Walter (Corinthians)

Lateral-direito: Eder Militão (São Paulo)

Zagueiro: Rodrigo Moledo (Inter)

Zagueiro: Victor Cuesta (Inter)

Lateral-esquerdo: Renê (Flamengo)

Meia-central: Patrick (Inter)

Meia-central: Lucas Paquetá (Flamengo)

Extremo: Everton Ribeiro (Flamengo)

Extremo: Everton (Grêmio)

Atacante: Gilberto (Bahia)

Atacante: Diego Souza (São Paulo)

ESCALAÇÃO

Sem Junior, a tendência é que Claudinei Oliveira improvise o volante Wesley Dias na lateral-direita. O reserva imediato era Diego Tavares, que acabou emprestado ao Fortaleza. Na esqueda, a vaga deve ficar com Mansur. Com isso, a provável escalação para domingo, no esquema tático 4-2-3-1, é Richard; Wesley Dias, Cleber Reis, René Santos e Mansur; Leandro Vilel e, Alex Santana; Caio Henrique, Nadson e Silvinho; Rafael Grampola.