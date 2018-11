Dado Cavalcanti volta ao Paraná Clube e assina contrato até dezembro de 2019

Silvio Rauth Filho

O técnico Dado Cavalcanti está de volta ao Paraná Clube. Ele substitui Claudinei Oliveira, que pediu demissão e aceitou proposta da Chapecoense.

O contrato do novo treinador tem validade até dezembro de 2019. Dado já estreia no comando da equipe no próximo domingo (dia 21), às 19h, na Vila Capanema, contra o Flamengo. Junto com o treinador foram contratados o auxiliar Pedro Gama e o preparador físico Fred Pozzebon.

A chegada do técnico está programada para esta quinta-feira (dia 18), quando comandará o primeiro treinamento. Dado Cavalcanti já comandou o Paraná em 2013, nas 38 rodadas da Série B. Terminou em 8º lugar, a três pontos do G4. Em seguida, aceitou proposta para comandar o Coritiba em 2014.

Agora, em 2018, Dado estava sem clube. Seu último trabalho foi com o Paysandu, de fevereiro a julho de 2018. Foram 15 jogos na Série B com o clube do Pará, com 4 vitórias, 5 empates e 6 derrotas.

Cavalcanti será o quarto treinador do Paraná em 2018. Antes, o clube teve Wagner Lopes, Rogério Micale e Claudinei Oliveira.

“Buscamos um treinador que, me pouco tempo, criou uma identidade com o clube. O Dado Cavalcanti possui, mesmo jovem, uma boa bagagem dentro do Campeonato Brasileiro e será importante na formatação do grupo para o ano que vem”, comentou o presidente do Paraná Clube, Leonardo de Oliveira, que tratou pessoalmente dessa negociação.

Aos 36 anos, Dado voltará a trabalhar com Lúcio Flávio, que há cinco anos era seu jogador e, agora, será auxiliar-técnico.

“Estou muito empolgado em voltar ao clube onde fui muito feliz no passado. Terei também o prazer de voltar a trabalhar com amigos que, além de ídolos do Paraná, farão parte do meu dia a dia de forma mais próxima e participativa que são Lúcio Flávio (auxiliar) e Marcos (Oliveira, gerente de futebol)”, comentou o novo treinador.