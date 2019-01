Paraná Clube pode estrear o 12º reforço no clássico de domingo

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube já estreou 11 dos 17 reforços contratados para 2019. Na última quarta-feira (dia 30), as novidades foram o lateral-esquerdo Guilherme Santos (ex-Paysandu) e o volante chileno Alejandro Márquez, emprestado pelo O´Higgins. Agora, seis jogadores aguardam para ter a primeira oportunidade no novo clube: o goleiro Filipe (ex-Santos), os zagueiros Leandro Almeida (ex-Londrina) e Matheus Lopes (ex-CSA), o volante Jeferson Lima (ex-Internacional) e os meias Itaqui (ex-Brasil-RS) e Caio Rangel (ex-Juventude).

O zagueiro Leandro Almeida, 31 anos, emprestado pelo Palmeiras ao Paraná Clube, pode ser uma dose extra de experiência do técnico Dado Cavalcanti no time para domingo, no duelo contra o Athletico Paranaense, na Vila Capanema, pela quinta rodada da Taça Barcímio Sicupira Júnior. “Estou muito feliz aqui no Paraná. Fui muito bem recebido por todos e quero retribuir esse carinho com muito empenho e dedicação dentro de campo. Vou trabalhar muito para honrar essa camisa até o fim. Não faltará dedicação e comprometimento da minha parte para que isso seja possível nos próximos meses”, disse o jogador.

Leandro Almeida, que já defendeu Figueirense, Palmeiras e Coritiba, esse ano tem tudo para ser muito especial para ele e para o Paraná Clube. “Nosso elenco sabe do seu potencial e do quanto pode render durante a temporada. Vamos lutar para dar uma ótima reposta em campo, com boas atuações e conquistas importantes para o clube. Essas são as metas”, afirmou.

ESCALAÇÃO

O técnico Dado Cavalcanti ainda não deu pistas da escalação para domingo. A tendência é que retorne a utilizar o time das três primeiras rodadas. Na quarta rodada, contra o Toledo, ele mudou oito jogadores, devido ao desgaste físico. Com isso, um provável time para domingo é Thiago Rodrigues; Éder Sciola, Rodolfo (Leandro Almeida), Eduardo Bauermann (Fernando Timbó) e Juninho (Guilherme Santos); Luiz Otávio e Fernando Neto; Alesson, Maicosuel (Higor Leite) e Rodrigo Carioca (Andrey); Jenison.

BALANÇO DO PARANÁ CLUBE EM 2019

REFORÇOS QUE JÁ ESTREARAM

Rodolfo (zag, Joinville)

Fernando Timbó (zag, Paysandu)

Eduardo Bauermann (zag, Figueirense)

Éder Sciola (lat-dir, Brasil-RS)

Sueliton (lat-dir, Criciúma)

Guilherme Santos (lat-esq, Paysandu)

Alejandro Márquez (vol, O'Higgins-CHI)

Kadu (vol, Joinville)

Fernando Neto (mei, Fluminense)

Higor Leite (mei, Londrina)

Jenison (ata, Cuiabá)

REFORÇOS QUE AINDA NÃO ESTREARAM

Filipe (gol, Santos)

Leandro Almeida (zag, Londrina)

Matheus Lopes (zag, CSA)

Jeferson Lima (vol, Internacional)

Itaqui (mei, Brasil-RS)

Caio Rangel (ata, Juventude)

POSSÍVEIS REFORÇOS

Cléo (ata, sem clube)

Jhemerson (ata, Vitória)

VOLTAM DE EMPRÉSTIMO

Luiz Otávio (vol, CRB)