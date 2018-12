Paraná Clube pode selar venda de Jhonny Lucas ao Vasco nesta quarta-feira

Redação Bem Paraná

O Paraná Clube pode selar a venda do volante de Jhonny Lucas ao Vasco nesta quarta-feira (19). Ao menos é o que diz a imprensa do Rio de Janeiro. Isso porque o clube carioca estava no aguardo de eventuais negociações do jogador com o futebol europeu.

Na última semana, o presidente do Paraná, Leonardo Oliveira, foi para a Europa para negociar o jogador. O alvo principal era o Atlético de Madri. Ainda havia uma possibilidade de um time da Itália e um de Portugal. Mas nada se confirmou.

Ciente da situação de Jhonny Lucas, o Vasco voltou à carga nesta semana. Na negociação, o principal impasse é a questão dos valores. O Paraná Clube desejava receber dinheiro pelos direitos econômicos do jogador – e até por isso priorizou a ida dele ao futebol europeu. O clube carioca, por sua vez, pretende fazer uma troca por outros jogadores com direitos ligados ao Vasco, como o lateral-direito Rafael Galhardo, o zagueiro Jomar e o meia Guilherme Costa.

Jhonny Lucas, de 18 anos, destacou-se no Brasileirão, apesar da má campanha do Paraná – que acabou rebaixado e em último lugar. O jogador já treinou com a seleção principal e tem passagens pela Seleção Brasileira Sub-20 – embora tenha ficado de fora da convocação para o Sul-Americano da categoria, em janeiro. Antes mesmo do fim do Brasileirão, o técnico do Paraná, Dado Cavalcanti, já estava conformado com a perspectiva de ficar sem o jogador para 2019.