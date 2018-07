Paraná Clube prevê “jogo duro” contra uruguaios

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube joga um amistoso contra o River Plate, do Uruguai, nessa quinta-feira (dia 12) às 20 horas, na Vila Capanema. Será a última etapa de preparação antes do retorno do Campeonato Brasileiro. O time volta a jogar pela competição nacional em 18 de julho (quarta-feira), contra o Vitória, em Salvador.

“Esta partida vem não como um amistoso, e sim como um jogo. Até pelo estilo de jogar dos uruguaios. São jogos mais duros”, disse o zagueiro Rayan, do Paraná. “Acredito que isso vai ser um bom caminho para, na quarta-feira, ter um parâmetro bom contra o Vitória”, afirmou.

Na pausa para a Copa do Mundo, o Paraná fez um jogo-treino contra time sub-20 e outro contra o Atlético Paranaense. “Tivemos uma boa postura contra o Atlético, trabalhando bem a bola. A paciência que estava nos faltando de achar o melhor momento para atacar, nós conseguimos nos jogos-treino. A mentalidade é passar isso para o campeonato”, explicou Rayan. “Sabemos que das nossas deficiências de querer sempre antecipar as jogadas e a ansiedade de querer fazer o gol. Nos jogos-treino nós trabalhamos muito bem isso”, comentou o jogador.

Fundado em 1932, o River Plate tem sede na capital do país, Montevidéu. Nunca venceu a primeira divisão. Foi campeão da segundona uruguai em sete ocasiões (a última em 2004). Na atual edição, na primeira divisão, está em terceiro lugar entre os sete times do Grupo B.