Paraná Clube programa amistoso na Vila Capanema com clube do Uruguai

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube agentou um amistoso contra o River Plate, do Uruguai. A partida foi divulgada pelo clube do país vizinho e está marcada para 12 de julho (quinta-feira) na Vila Capanema. A equipe paranaense ainda não confirmou a informação e nem divulgou detalhes (horário e ingressos).

Os jogadores do time principal do Paraná tiveram 11 dias de folga no início da Copa do Mundo. O Campeonato Brasileiro recomeça em 18 de julho.

Nesse período, o Paraná fará amistosos (com presença de torcida, uniformes e súmula oficial do jogo) e jogos-treino (sem uniforme, sem torcida e sem a necessidade de seguir as regras oficiais).

Fundado em 1932, o River Plate tem sede na capital do país, Montevidéu. Nunca venceu a primeira divisão. Foi campeão da segundona uruguai em sete ocasiões (a última em 2004). Na atual edição, na primeira divisão, está em terceiro lugar entre os sete times do Grupo B.