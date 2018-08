Paraná Clube sofre mais uma baixa para a partida de domingo

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube terá mais um desfalque para para enfrentar o Internacional, no próximo domingo (dia 18) às 11 horas, em Porto Alegre, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Torito González sofreu uma lesão e não poderá entrar em campo. A boa notícia foi a recuperação do volante Jhonny Lucas, que não atua há dois meses.

O zagueiro Jesiel vinha se recuperando de uma lesão sofrida em junho e agora vai terminar o tratamento no Atlético-MG. Ele pertence ao clube mineiro e estava emprestado ao Paraná.

Outras baixas para domingo são o meia Maicosuel, o volante Alex Santana e o zagueiro Cleber Reis. Maicosuel sofreu uma lesão muscular na coxa e perderá as duas próximas rodadas do Brasileirão. Alex Santana está suspenso por cartões amarelos e, mesmo que não estivesse, não poderia jogar por questões contratuais (pertence ao Internacional). Cleber Reis foi expulso no domingo, contra o Botafogo, e agora cumpre suspensão automática.

A vaga de Maicosuel deve ficar com Caio Henrique. Leandro Vilela entra na posição de Alex Santana. E Rayan é o substituto imediato de Cleber Reis. No entanto, o técnico Claudinei Oliveira pode utilizar o lateral-esquerdo Igor como zagueiro e colocar Baéz na lateral-esquerda.

Outros dois jogadores seguem em recuperação no departamento médico e não voltam para enfrentar o Inter: o meia Nadson e o zagueiro Charles.

O meia-atacante Guilherme Biteco pode ser a novidade no banco de reservas. Ele se recuperou de lesão na coxa esquerda, sofrida durante a pausa para a Copa do Mundo. O jogador, de 24 anos, vem sofrendo uma série de contusões desde o ano passado e só atuou por 73 minutos em 2018 (entrou como substituto nos minutos finais de quatro partidas). Aliás, ele só jogou por 73 minutos nos últimos 14 meses.

Com isso, a provável escalação para domingo, no esquema tático 4-2-3-1, é Richard; Júnior, René Santos, Rayan (Báez) e Igor; Leandro Vilela e Wesley Dias (Jhonny Lucas); Rodolfo, Caio Henrique e Silvinho; Rafael Grampola (Carlos).