Paraná Clube tem dois expulsos e perde para o Atlético-MG na Vila Capanema

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube perdeu por 1 a 0 para o Atlético-MG, nessa quarta-feira (dia 14) à noite, na Vila Capanema, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time paranaense já estava matematicamente rebaixado antes dessa partida e apenas cumpriu tabela. Segue em último lugar, com 21 pontos. A equipe mineira agora ficou na 6ª posição, dentro da zona de classificação para a Libertadores, com 50 pontos. Clique aqui para ver a classificação no site Srgoool.

O jogo ficou marcado pelas expulsões polêmicas, ambas de jogadores do Paraná Clube. No primeiro tempo, Silvinho recebeu o vermelho por reclamação. No início da segunda etapa, Andrey acabou expulso por acabar atingindo com o braço o rosto do volante Galdezani. O lance parece acidental e, no máximo, para cartão amarelo. Com isso, o time paranaense soma oito expulsões no Brasileirão – é líder em cartões vermelhos, empatado com Vasco, Flamengo e América-MG.

O time mineiro vivia um jejum de seis partidas sem vitórias – quatro derrotas e dois empates – e tinha a quarta pior campanha do returno do Brasileirão.

- Foto: Franklin de Freitas

ESCALAÇÕES

Os desfalques no Paraná eram René Santos, Jesiel, Mansur, Jhonny Lucas, Rayan e Junior. O técnico Dado Cavalcanti improvisou o lateral-esquerdo Igor na defesa. A vaga de Mansur ficou com Juninho, que vinha atuando como extremo e agora retornou à lateral, sua posição de origem. O esquema tático foi o 4-2-3-1. A linha de três ficou com Andrey (direita), Silvinho (centro) e Rodrigo Carioca (esquerda). O Atlético-MG não tinha Chará, Ricardo Oliveira e Adilson. O time mineiro também usou o 4-2-3-1.

PRIMEIRO TEMPO

O Atlético não teve dificuldades para impor seu futebol e controlar o jogo. O gol veio já aos 13. Luan saiu na cara do gol e Richard cometeu pênalti. Fábio Santos cobrou e converteu: 1 a 0. O Paraná seguiu dominado e com dificuldades para sair do campo de defesa. Aos 29, Silvinho foi expulso por reclamar com o bandeirinha. Com um a mais em campo, o Galo seguiu dominando e buscando o segundo gol.

SEGUNDO TEMPO

No intervalo, saiu o centroavante Grampola e entrou o ponta Kessley, 19 anos, recém-promovido dos juniores. Com isso, Andrey virou centroavante. Logo aos 2 minutos do 2º tempo, Andrey acertou o braço no rosto de Galdezani. O árbitro interpretou o lance como cotovelada e expulsou o jogador do Paraná, de 19 anos. Abalado, Andrey deixou o campo chorando. Mesmo com dois a menos, o time paranaense conseguiu amarrar o jogo e segurar o Galo. Os jogadores mostraram garra em campo e ganharam o apoio da torcida, que até gritou “olé” quando surgiam trocas de passes envolvendo o Galo. Aos 35, saiu Rodrigo Carioca e entrou Alesson, outro prata-da-casa. Aos 40, saiu Leandro Vilela e entrou o volante Jhony Douglas.

ESTATÍSTICAS

Em 90 minutos, o Paraná somou 5 finalizações (1 certa), 29% de posse de bola, 68% de eficiência nos passes e nenhum escanteio. O Atlético-MG arrematou 9 vezes (4 certas) e teve 71% de posse de bola, 88% de eficiência nos passes e 5 escanteios. Os dados são do SofaScore.

PARANÁ 0 x 1 ATLÉTICO-MG

Paraná: Richard; Wesley Dias, Charles, Igor e Juninho; Leandro Vilela (Jhony Douglas) e Alex Santana; Andrey, Silvinho e Rodrigo Carioca (Alesson); Grampola (Kessley). Técnico: Dado Cavalcanti

Atlético-MG: Victor, Emerson (Patric), Leonardo Silva, Iago Maidana e Fábio Santos; Matheus Galdezani e Elias; Luan (Bruninho), Terans e Cazares; Alerrandro (Denilson). Técnico: Levir Culpi

Gol: Fábio Santos (13-1º)

Expulsões: Silvinho (29-1º) e Andrey (2-2º)

Cartões amarelos: Richard, Andrey, Alex Santana, Charles (P), Emerson, Bruninho, Patric (A).

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Público: 1.140 pagantes

Local: Vila Capanema

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

10 - Elias chuta de longe. Richard defende.

11 – Luan recebe lançamento e sai na cara do gol. Luan tenta o chapéu em Richard, que comete pênalti.

13 – Gol do Atlético. Fábio Santos cobra no cantinho. Richard cai para o outro lado.

25 – Cazares rola para Bruninho, livre na área. Ele chuta ao lado.

35 – Elias chuta de fora da área. A bola passa perto.

36 – Juninho cobra escanteio. A zaga tira. Leandro Vilela pega o rebote e chuta de fora da área. Victor segura.

43 – Depois de escanteio de Cazares, Fábios Santos pega o rebote e marca o gol. O árbitro anula, por falta no goleiro.

Segundo tempo

18 – Falta de longa distância. Cazares chuta no canto. Richard espalma.

21 – Bruninho chuta de fora da área. A bola passa perto, ao lado.

33 – Patric cruza rasteiro. Leonardo Silva se atira de carrinho, na cara do gol, mas não alcança.