Paraná Clube tem retorno de quatro jogadores, mas pode repetir escalação

Silvio Rauth Filho

O técnico do Paraná Clube, Dado Cavalcanti, ganhou mais quatro opções para escalar a equipe para a próxima partida, domingo (dia 2) às 17 horas, contra o Vitória, na Vila Capanema. O ponta Raphael Alemão cumpriu suspensão por cartão vermelho na última rodada (derrota para o Cruzeiri) e está à disposição do treinador. Os zagueiros Charles e René Santos e o ponta Felipe Augusto foram liberados pelo departamento médico.

Os quatro jogadores podem começar no banco na próxima partida. A tendência é que Dado escale a zaga com René Santos e Rayan, mas há a possibilidade de Jesiel ser mantido.

Felipe Augusto não atua desde 15 de setembro – quando ficou 13 minutos em campo – e dificilmente será aproveitado como titular. Esses 13 minutos conrta o Grêmio são a única participação do jogador no Brasileirão 2018. Antes, de abril a setembro, disputou 21 jogos e marcou nove gols pelo Botafogo-SP na Série C do Brasileiro.

O volante Torito González está na fase final de recuperação e tem chances remotas de atuar no domingo. Quem está vetado pelos médicos é o lateral-direito Junior, devido a lesão muscular na coxa. Com isso, o volante Wesley Dias deve seguir improvisado no setor.

Raphael Alemão tem chances de ser titular. Ele disputa posição com Andrey e Juninho, que estão atuando como extremos (meias ofensivos pelos lados do campo) no esquema tático 4-1-4-1.

A provável escalação para domingo é Richard; Wesley Dias, René Santos (Jesiel), Rayan e Igor; Leandro Vilela; Jhonny Lucas, Alex Santana, Raphael Alemão (Juninho) e Andrey; Grampola. Ou seja, se Juninho e Jesiel forem mantidos, a escalação será repetida em relação ao último jogo - derrota para o Cruzeiro.