Paraná Clube tenta contratar zagueiro destaque da Série B e atacante do CSA

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube tenta contratar dois jogadores do CSA, o vice-campeão da Série B de 2018. Um deles é o zagueiro Matheus Lopes, 33 anos, um dos destaques da competição. O outro é o atacante Hugo Cabral, 29 anos, uma espécie de “12º jogador” do elenco.

Matheus Lopes pertence ao Tombense e estava emprestado ao CSA. Chegou ao clube alagoan apenas em agosto e, por isso, só atuou na reta final da segunda divisão — foi titular em 13 partidas. No ranking do site Sofascore, ele foi o segundo melhor zagueiro da competição, com média de 7,30. Só não entrou na seleção oficial da Série B do site porque não atingiu o limite mínimo de partidas disputadas. Os zagueiros da competição, no ranking do Sofascore, foram Ligger, do Fortaleza, com média 7,13, e Wesley Matos, do Vila Nova, 7,25.

O zagueiro Matheus Lopes surgiu no América-MG e depois rodou por Ipatinga, Atlético-PR, Belenenses-POR, Vila Nova, Democrata GV, ASA, Uberlândia, Metalurh Zaporizhya (Ucrânia), Chengdu Blades (China), Borneo (Indonésia) e Linense.

Hugo Cabral, 1,79 m de altura, atua em todas as posições do ataque – centroavante ou pelas pontas. Foi titular em 11 jogos e entrou como substituto em 26 partidas na campanha da Série B. Fez quatro gols e não deu assistências. Era uma espécie de 12º jogador – não se firmou como titular, mas acabou atuando em 26 das 38 rodadas.

A tendência é que Hugo e Matheus sejam emprestados ao Paraná, com vínculo até o final de 2019.

MERCADO

O Paraná não confirmou nenhum reforço até agora, mas tudo indica que já tenha contratado o lateral-direito Éder Sciola, os zagueiros Fernando Timbó e Eduardo Bauermann, os meias Kadu e Itaqui e o atacante Jenison.