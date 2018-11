Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube terá quatro 'reforços' para enfrentar o Ceará, nesta quinta-feira (dia 22), às 21 horas, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Dado Cavalcanti contará com as voltas do goleiro Richard, do volante Alex Santana, do atacante Andrey e do meia-atacante Silvinho. Os quatro estavam suspensos na última rodada, no empate com o Palmeiras.

Silvinho e Alex Santana são os artilheiros do time no Brasileirão, com três gols cada. Recém-promovido dos juniores, Andrey virou peça importante do setor ofensivo. Ele atuou em seis jogos (quatro como titular), marcou um gol e participou diretamente de outros dois.

Os desfalques são o lateral-esquerdo Mansur e o atacante Rodrigo Carioca, em recuperação.

FUNÇÕES

Com Dado Cavalcanti, Rodrigo Carioca e Andrey atuaram na posição de extremo (jogador ofensivo pelo lado do campo). Nas categorias de base, porém, ambos já jogaram na função de centroavante.

Silvinho atuou todo o primeiro turno como extremo e virou meia centralizado nas últimas partidas.

Dado Cavalcanti sempre demonstrou preferência pelo esquema tático 4-1-4-1, mas utilizou o 4-2-3-1 na última rodada.

ESCALAÇÃO

A provável escalação para quinta-feira é Richard; Wesley Dias, Jesiel, René Santos e Igor; Leandro Vilela e Alex Santana; Juninho (Silvinho), Alesson e Andrey (Keslley); Rafael Grampola.