Paraná Clube testa novatos na despedida do goleiro Jefferson

Silvio Rauth Filho

Paraná Clube e Botafogo se enfrentam nesta segunda-feira (dia 26) às 20 horas, no Estádio Nilton Santos, pela penúltima (37ª) rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo marca a despedida do goleiro Jefferson, 35 anos, que vai se aposentar. O jogador do Botafogo somou 22 partidas pela seleção brasileira ao longo da carreira.

A equipe carioca só precisa de um ponto nas duas rodadas finais para garantir vaga na Copa Sul-Americana de 2019. E não tem mais chances de chegar ao G6 – grupo que vale classificação para a Copa Libertadores de 2019.

Para o Paraná, será mais uma partida para experiências. O time já está rebaixado e o técnico Dado Cavalcanti vem aproveitando para lançar novatos e testar novidades, pensando na temporada 2019. No último jogo, por exemplo, o treinador usou o volante Alex Santana como meia ofensivo, no esquema tático 4-2-3-1. Outra surpresa foi a escalação de Felipe Augusto, 26 anos, que não atuava como titular pelo clube desde fevereiro.

É possível que Dado Cavalcanti use a partida para dar mais oportunidades ao meia Alesson, 19 anos, e para o atacante Kessley.

RETROSPECTOS

O Paraná é o pior visitante do Brasileirão 2018, com apenas uma vitória (sobre o América-MG) e um empate (com a Chapecoense) em 18 jogos.

Na história do confronto com o Botafogo, o time paranaense só venceu quatro vezes o rival carioca. A última foi pelo Brasileirão de 2005. A última vitória como visitante foi pela Copa do Brasil de 2002. No total de 26 duelos entre os dois, o Botafogo teve dez vitórias e dez empates.

ESCALAÇÃO

O Paraná segue sem contar com o lateral-direito Junior, lesionado. O zagueiro René Santos segue como dúvida.

No Botafogo, o desfalque é o volante Matheus Fernandes, suspenso. Seguem em recuperação Carli, Jean, Gilson e João Paulo.

BOTAFOGO x PARANÁ

Botafogo: Jefferson; Marcinho, Marcelo, Rabello e Mosés; Dudu Ceaense e Rodrigo Lindoso; Leo Valência, Luiz Fernando e Erik; Brenner. Técnico: Zé Ricardo

Paraná: Richard; Wesley Dias, Jesiel, Charles (René Santos) e Igor; Leandro Vilela e Jhonny Lucas; Andrey, Alex Santana (Alesson) e Juninho; Felipe Augusto (Keslley). Técnico: Dado Cavalcanti

Árbitro: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Local: Estádio Nilton Santos, segunda-feira às 20 horas