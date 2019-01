Paraná Clube traz goleiro do Santos e renova com Thiago Rodrigues

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube anunciou dois goleiros para a temporada 2019. No site oficial, nessa quarta-feira (dia 9), o clube confirmou a renovação de contrato por dois anos com Thiago Rodrigues, 30 anos. E anunciou a chegada de Filipe, 21 anos, do Santos.

Nascido em Curitiba, Filipe foi formado na base do Paraná Clube e, no profissional, atuou por São José dos Campos, Red Bull Brasil e pelo time B do Santos. “Foram cinco anos aqui. O Thiago Rodrigues é um dos meus ídolos. É muito legal estar trabalhando ao lado dele. Lembro que quando pequeno, a gente ganhava as luvas dos goleiros do profissional e era como um troféu”, recordou o jogador, de 1,93 de altura, em entrevista para o site oficial do clube.

Filipe disputou quatro jogos em 2018, todos pelo time B do Santos.

Além de Filipe e Thiago Rodrigues, o Paraná conta com Richard para 2019.

COMPARAÇÃO

Thiago Rodrigues teve desempenho superior a Richard no Brasileirão 2018, segundo as estatísticas do site Sofascore.

RICHARD x THIAGO RODRIGUES

Richard

Gols sofridos por jogo: 1,6

Pênaltis: 0 defendido em 6 cobranças

Defesas por jogo: 3,0

Finalizações defendidas: 65%

Eficiência nas saídas do gol: 88%

Jogos: 23

Thiago Rodrigues

Gols sofridos por jogo: 1,0

Pênaltis: 1 defendido em 3 cobranças

Defesas por jogo: 3,4

Finalizações defendidas: 77%

Eficiência nas saídas do gol: 67%

Jogos: 12

Fonte: Sofascore