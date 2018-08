Paraná Clube vai enfrentar um mandante quase imbatível

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube vai enfrentar no domingo (dia 19) às 11 horas, no Beira-Rio, um mandante quase imbatível. O Internacional tem uma campanha arrasadora em casa na temporada 2018. Nos jogos pelo Gauchão, pela Copa do Brasil e pelo Brasileirão, o time só sofreu uma derrota na temporada. E foi para o Grêmio, por 2 a 1, pela primeira fase da competição estadual, em março. Nas demais 16 partidas, foram 13 vitórias do Colorado e três empates.

Nesses 17 jogos em casa, o Inter sofreu apenas seis gols (média de 0,3 por jogo). E marcou 32 (média de 1,9).

Já o Paraná faz uma temporada terrível fora de casa. A única vitória como visitante no ano foi contra o Foz, em 18 de março, por 2 a 0, pela primeira fase do Campeonato Paranaense. Nos demais jogos do ano longe da Vila Capanema, somando Paranaense, Copa do Brasil e Brasileirão, o Tricolor somou quatro empates e dez derrotas. Marcou oito gols (0,5 por jogo) e sofreu 22 (1,5 por jogo).

No Brasileirão 2018, o Paraná é o pior visitante, com um empate e sete derrotas. Outro quatro times não conseguiram vencer fora de casa na competição (Atlético-PR, Chapecoense, Vasco e Bahia).

O Inter é o melhor mandante, empatado com Flamengo e São Paulo, todos com 83% de aproveitamento dos pontos disputados.

HISTÓRICO

Em toda história, o Paraná venceu como visitante o Internacional em quatro ocasiões: 2005, 2002, 1995 e 1994. Em 1995, o duelo foi pela Copa do Brasil. Os demais foram pelo Brasileirão.

No total, em todos os mandos de campo, Paraná e Inter já se enfrentaram 35 vezes, com 15 vitórias do time paranaense, oito empates e 12 vitórias da equipe gaúcha.

Os últims confrontos foram pela Série B de 2017. O Paraná conseguiu um empate em 0 a 0 fora de casa. Como mandante, em Curitiba, na Arena da Baixada, o Tricolor venceu por 1 a 0 o Inter.