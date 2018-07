Paraná coloca ingressos a R$ 20 para amistoso com clube uruguaio

Redação Bem Paraná

O Paraná Clube divulgou nessa quinta-feira (dia 5) os preços dos ingressos para o amistoso da próxima quinta-feira (dia 12), contra o River Plate, do Uruguai, na Vila Capanema, às 20 horas. O setor mais barato vai custar R$ 20, com meia-entrada a R$ 10. Os ingressos começarão a ser vendidos na próxima segunda-feira (9).

Fundado em 1932, o River Plate tem sede na capital do país, Montevidéu. Nunca venceu a primeira divisão. Foi campeão da segundona uruguaia em sete ocasiões (a última em 2004). Na atual edição, na primeira divisão, está em terceiro lugar entre os sete times do Grupo B. Em julho de 2018, o time também vai enfrentar o Operário de Ponta Grossa, no dia 10, e a Chapecoense, no dia 14.

O próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro será em 18 de julho, contra o Vitória.

VALORES DOS INGRESSOS

Curva Norte: R$ 20 e R$ 10 (meia)

Reta do Relógio: R$ 30 e R$ 15 (meia)

Arquibancada Social: R$ 40 e R$ 20 (meia)

Cadeira: R$ 50 e R$ 25 (meia)

Cativa: R$ 20

Camarote: R$ 40 e R$ 20 (meia)

Visitante: R$ 20 e R$ 10 (meia)

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO

Kennedy — segunda a quinta: das 10h às 19h

Capanema — quinta (dia do jogo): das 9h até o fim do primeiro tempo

GRATUIDADES

- Menores até 2 anos, nas Cadeiras.

- Menores até 5 anos, nas Arquibancadas.

QUEM TEM DIREITO À MEIA-ENTRADA?

- Doadores de sangue (última doação até 6 meses atrás)

- Portadores de necessidades especiais e acompanhante

- Professores (com carteirinha de professor ou algum outro comprovante)

- Estudantes (com carteirinha e documento com foto)

- Idosos (a partir de 60 anos)

- Menores (nas Cadeiras, de 3 a 12 anos)

- Menores (nas Arquibancadas, de 6 a 12 anos)