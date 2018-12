Paraná contrata meia do Joinville e pode trazer atacante ex-Atlético-PR

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube está perto de anunciar a contratação do meia Kadu, 22 anos, do Joinville. O jogador pode vir por empréstimo, com contrato até o final de 2019. Outra negociação avançada é com o atacante Jenison, do Cuiabá, que jogou no Atlético Paranaense de 2010 a 2012.

Kadu foi revelado na base do Joinville e nunca se firmou como titular no clube. Seu melhor momento ocorreu em 2016, quando disputou 29 partidas (19 como titular). Em 2017, foram apenas 11 atuações dele. Em fevereiro de 2017, ele sofreu uma fratura no tornozelo. Em 2018, disputou o Paulistão pelo Linense, mas só foi titular em duas partidas. Voltou ao Joinville e atuou em outros 15 jogos ao longo do ano.

O novo auxiliar-técnico do Paraná Clube, o ex-meia Lúcio Flávio, jogou com Kadu no ano passado no Joinville.

JENISON

O atacante Jenison, 27 anos, foi vice-artilheiro do Cuiabá na Série C de 2018. O time conquistou o acesso à Série B com o vice-campeonato da terceira divisão nacional. O jogador marcou sete gols em 21 jogos na campanha, mas fez apenas oito partidas como titular.

Revelado na base do Paysandu, Jenison chegou ao Atlético-PR em 2010. Ficou até 2012. Disputou apenas seis partidas naqueles três anos. Depois rodou por Atlético H. Aichinger (SC), Bragantino, FL Strikers (EUA), Tapajós (PA), PSTC, JMalucelli e Vila Nova (GO).

NEGOCIAÇÕES

O Paraná Clube também negocia com o lateral Eder Sciola, o zagueiro Fernando Timbó e o meia Itaqui. A diretoria ainda não confirmou essas contratações, mas tudo indica que estarão com o grupo que se reapresenta para treinos em 2 de janeiro. A estreia em 2019 será em 20 de janeiro, na Vila Capanema, contra o Operário, campeão da Série C do Brasileiro de 2018.