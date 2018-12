Paraná contrata zagueiro Fernando Timbó, revelado pelo Coritiba

Redação Bem Paraná

Cria das categorias de base do Coritiba, o zagueiro Fernando Timbó, de 28 anos, é o mais novo reforço do Paraná Clube para 2019. Com contrato chegando ao fim junto ao Paysandu, o defensor já tinha pré-contrato com o Tricolor da Vila Capanema e na úlktima semana realizou exames médicos para sacramentar a negociação. Agora, ele se apresenta ao clube em janeiro para a pré-temporada.

No Papão da Curuzu, onde trabalhou com o atual técnico paranista, Dado Cavalcanti, Timbó teve um bom começo de ano em 2018. Após três temporadas no futebol dos Estados Unidos, onde jogou por Austin Texans, orlando City B e Ottawa Fury (que é do Canadá, mas disputa a NASL, dos EUA), o zagueiro - que também pode atuar como lateral-esquerdo - foi um dos destaques de sua equipe na campanha que terminou com o título da Copa Verde.

Com contrato até o final de abril, teve o contrato renovado até o fim da temporada. No entanto, passou a sofrer com as lesões e fechou a Série B com 20 partidas disputadas e dois gols marcados. O Paysandu, por sua vez, foi rebaixado para a Série C e o diretor de futebol do clube, Felipe Albuquerque, já havia declarado que o jogador não estava mais nos planos do clube.