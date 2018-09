Paraná deve contratar 32 mil temporários para o fim de ano

Da redação

O aumento da demanda de produção na indústria e de vendas no comércio com a proximidade das compras sazonais de Dia das Crianças, Natal e Ano Novo já movimenta o mercado de contratação temporária em todo o país. No Brasil, a estimativa é de abertura de 434,4 mil vagas entre setembro e dezembro. No Paraná a estimativa é de 32.172 vagas para o fim de ano, o segundo maior no País, atrás apenas de São Paulo (292 mil vagas).

Os dados são da Associação Brasileira do Trabalho Temporário (Asserttem) e da Caixa Econômica Federal, que apontam que este ano deve ocorrer um crescimento de 10% se comparado ao último quadrimestre de 2017. No ano passado o Paraná contratou pouco mais de 29 mil temporários.

A projeção de alta é influenciada, principalmente, pelas contratações na indústria – em especial as do segmento farmacêutico, alimentar, químico e agroindustrial. Os meses como maior demanda são setembro (com abertura de 114 mil vagas) e novembro, também com mais de 114 mil vagas em aberto.

Além da indústria, responsável por puxar a alta na contratação de temporários, a modernização da Lei 6019/74, em vigor desde abril de 2017, também trouxe um crescimento na geração desse tipo de vagas, por trazer atualizações como a ampliação do prazo do contrato temporário, de 90 para até 180 dias, podendo ser prorrogado por mais até 90 dias se a necessidade perdurar.

Crise econômica ainda impacta e setor se beneficia

Considerada uma oportunidade de recolocação profissional mais rápida, no mercado de trabalho formal, além de porta de entrada para o emprego efetivo, a previsão de alta para contratações temporárias neste fim de ano reforça as conjecturas de retomada da economia brasileira.

A presidente da Assesrttem, Michelle Karine, explica que em momentos de incerteza econômica a contratação temporária representa uma alternativa mais viável às empresas, que precisam ter condições de atender à demanda aquecida, seja no comércio ou na produção de bens e mercadorias, na indústria.

“Nesses momentos, fica difícil para as empresas investirem em despesas fixas, diante de receitas flutuantes. Nesse sentido, o trabalho temporário é o mais viável para atender a demanda de flexibilidade e de rápida mobilização de mão de obra. E esse tipo de admissão se destaca nesse contexto, pois é a única modalidade de contratação com prazo flexível na legislação trabalhista brasileira, atendendo as necessidades transitórias com maior eficiência”, afirma a presidente da associação.

Temporários

Estados com mais vagas em 2018

São Paulo 292.230

Paraná 32.172

Rio de Janeiro 25.597

Amazonas 19.212

Minas Gerais 16.330

Contratações no País, por mês

Setembro 114.608

Outubro 98.381

Novembro 114.255

Dezembro 107.185

Total 434.429