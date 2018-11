Paraná 'dispensa' três jogadores, encosta outros três e abre espaço para juniores

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube começou a reformular o elenco, já pensando na temporada 2019. O ponta Deivid, o centroavante Ortigoza e o lateral-esquerdo Báez pediram para deixar o clube. A solicitação foi aceita pela diretoria. Outros três jogadores acabaram encostados, treinando em grupo separado: o zagueiro Cleber Reis, o volante/meia Carlos Henrique e o atacante Carlos.

Cleber Reis pertence ao Santos. Carlos Henrique, ao Atlético de Madrid. E Carlos, ao Atlético-MG. Os três estão no Paraná Clube por empréstimo e não fazem parte dos planos para 2019. Eles ficarão treinando em grupo separado.

Deivid estava emprestado pelo Red Bull Brasil e agora retorna ao clube de Campinas. Ortigoza e Báez pediram rescisão e estão livres no mercado.

JUNIORES

O técnico do Paraná, Dado Cavalcanti, explicou que os jogadores revelados na base terão mais espaço a partir de agora. “Essa condição é favorável para trazer novos jogadores. Já fizemos um coletivo com o sub-19 na segunda-feira. Estou em contato direto com o Luciano (Simm, técnico do sub-19) para trazer jogadores para o profissional e com a perspectiva de jogar. É observar aqueles que podem trazer algum tipo de retorno e fazer parte do nosso grupo”, afirmou o treinador.

Nas últimas rodadas, o Paraná já começou a dar chances para jogadores jovens, como o atacante Andrey, 18 anos, e o meia-atacante Jean Lucas, 23 anos.

DESEMPENHO

Deivid e Ortigoza deixam o clube após nenhum gol ou assistência. O ponta atuou por sete jogos (quatro como titular) e tem a terceira pior precisão de passes, entre os jogadores de linha do elenco: apenas 63% de acerto. Os piores passadores são Zezinho (33%) e Thiago Santos (59%).

Ortigoza atuou por cinco partidas (três como titular) e mostrou baixa precisão nas finalizações. Teve média de 1,0 arremate por jogo, com apenas 0,2 certos por jogo. Os jogadores do elenco que mais acertam são o ponta Silvinho (0,8 finalizações no alvo por partida) e o meia Nadson (0,8).