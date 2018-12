Paraná e Inter devem cumprir tabela com reservas e jovens

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Muitos jovens atletas e reservas em campo. É assim que Paraná e Inter devem se despedir do Campeonato Brasileiro de 2018, neste domingo, em Curitiba.

Já rebaixado, o Paraná deve dar chance para atletas que farão parte do elenco em 2019 mostrarem serviço. O técnico Dado Cavalcanti não poderá utilizar os volantes Leandro Vilela, que está suspenso, e Alex Santana, que tem vínculo com o adversário e não jogará.

"Gostaria muito de terminar o ano vencendo, mas o Inter tem qualidades e ambições. Queremos fazer um bom jogo, e o resultado será uma consequência" disse o treinador.

No Internacional, o único desafio é vencer e, assim, alcançar sua melhor marca pontuação em pontos corridos (71). No mais, o terceiro lugar e a classificação para a fase de grupos da Libertadores da América estão garantidos. Além disso, não pode ser alcançado pelo Grêmio, vencendo a disputa particular contra o rival.

O técnico Odair Hellmann deve mandar a campo um time com apenas três titulares: o goleiro Marcelo Lomba e os zagueiros Rodrigo Moledo e Víctor Cuesta.

Após a atividade de sexta, o treinador agradeceu o apoio do torcedor, sobretudo no Beira-Rio, onde o time conquistou a maioria dos pontos.

"Nosso ano foi motivo de orgulho. Lutamos, nos dedicamos muito, trabalhamos muito e fechar o ano como treinador do Internacional é uma satisfação", afirmou.

PARANÁ

Richard; Wesley Dias, Jesiel, Charles e Igor; Jhony, Jhonny Lucas e Alesson; Andrey, Juninho e Keslley (Felipe Augusto). T.: Dado Cavalcanti

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Gabriel Dias, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; Charles, Juan, Camilo, Wellington Silva e Rossi; Jonatan Alvez. T.: Odair Hellmann

Estádio: Vila Capanema, em Curitiba

Horário: 17h deste domingo

Juiz: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)