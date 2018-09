Paraná é o quinto em número de assinantes de TV paga, mostra Anatel

Da Redação Bem Paraná

As regiões Sul e Sudeste concentram os maiores mercados de TV por assinatura, segundo dados divulgados ontem pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O estado de São Paulo ocupa a primeira posição, com 37,51% da base de assinantes e 6,69 milhões de contratos. Em seguida vem o Rio de Janeiro, com 2,41 milhões clientes e 13,52% da participação. Minas Gerais ocupa a terceira posição com 1,56 milhão de assinantes e 8,76% do mercado; o Rio Grande do Sul vem em seguida com 7% do mercado e 1,25 milhão de assinantes, e o Paraná é o quinto com 830 mil assinantes e 4,65% de participação no mercado.

Porém o mercado de TV paga no Brasil apresentou um recuo de 3,39% nos últimos 12 meses. Na comparação de julho de 2018 e o mesmo mês do ano passado houve uma redução de 625 mil contratos, registrando 17,83 milhões de assinaturas no mês passado. Na comparação com junho de 2018, a diminuição foi de 91 mil contratos, uma redução de 0,51%.