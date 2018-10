Paraná fica em alerta para temporais em todas as regiões

Da Redação Bem Paraná

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), emitiram alerta, nesta terça-feira (9), para a possibilidade de chuvas fortes, hoje, no Paraná. Os temporais podem ocorrer em todas as regiões, especialmente durante a tarde, com grande volume de chuva, raios e ventos fortes. O nível de alerta é o laranja, intermediário entre o alerta amarelo, de risco fraco, e o alerta vermelho, de emergência.

Segundo o alerta, pode ocorrer chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 Km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Amanhã as condições mantém-se instáveis, mas sem a previsão de chuva forte. Até o final de semana o clima deve ter chuva no Estado.

Também a Marinha do Brasil alertou para ventos fortes em alto-mar no Litoral do Estado, e com a formação de ondas entre 3 a 4 metros.

Cuidados

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia da casa. Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).