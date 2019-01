Paraná envia equipe de elite em busca e salvamento para Brumadinho

AN-PR

O Paraná enviou três bombeiros altamente qualificados para Brumadinho (MG) na noite de domingo (27). Trata-se de uma equipe precursora, que será responsável pela preparação de atividades que podem ser executadas por forças paranaenses caso haja convocação da Defesa Civil de Minas Gerais. Neste primeiro momento, os bombeiros que pertencem ao Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST) estão designados como observadores e farão levantamento de informações.

A decisão de enviar a equipe precursora foi do secretário da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná, Luiz Felipe Carbonell, após conversa com o secretário mineiro de segurança. As providências para envio do grupo foram tomadas pelo comandante do Corpo de Bombeiros do Paraná, coronel Samuel Prestes, e o coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Ricardo Silva.

“A equipe precursora enviada servirá como ‘ponta de lança’ e os militares serão o elo de ligação caso sejamos demandados a colaborar nas buscas às vítimas. Quando isso ocorrer, eles já terão conhecimento da dinâmica local para orientarem os demais militares que por ventura sejam enviados para apoiar os bravos bombeiros daquela localidade”, afirmou o general Carbonell, que fez um acordo para o envio da equipe com o Secretário de Segurança de Minas Gerais, general Mario Lucio Alves de Araújo.

O deslocamento e a logística dos bombeiros estão sendo custeados pelo Paraná. A equipe está indo de viatura Auto Busca e Salvamento (ABS), tipo pick-up, tração 4x4, que é ideal para o tipo de terreno que vão enfrentar.

QUALIFICAÇÃO - De acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros, o Paraná possui uma equipe altamente qualificada e com experiência neste tipo de operação. “Já trabalhamos em auxílio ao Estado de Santa Catarina no episódio ocorrido em Itajaí em 2008 [deslizamento de terra] e também em auxílio ao Estado de Piauí, no rompimento da Represa de Algodões”, descreve.

Além dos profissionais lotados n GOST, cada Grupamento do Corpo de Bombeiros possui pessoal treinado e material específico para complementar e auxiliar equipes especializadas quando ocorre este tipo de situação. “Caso sejamos acionamos, temos equipes preparadas para enviar”, informa o coronel Prestes.

CURRÍCULO - Foram enviados três bombeiros militares na equipe precursora: O capitão Daniel Lorenzetto é comandante do GOST e mestre em Engenharia Floresta, com enfoque em mecânica dos solos. Possui especialização em busca e salvamento com cães, busca e resgate em estruturas colapsadas; em defesa química e em sistema de comando em incidentes. Também passou por capacitação em busca terrestre, orientação e navegação terrestre.

O tenente Luiz Henrique Vojciechovski é chefe de Operações Terrestres do GOST e especialista em busca e resgate em deslizamentos de terra, em busca e resgate em estruturas colapsadas, em busca e salvamento (técnicas verticais, busca terrestre e orientação e navegação), e em atendimento com produtos perigosos.

O sargento Guilherme Berwanger, é especialista em busca e resgate em estruturas colapsadas; em busca e salvamento (técnicas verticais, orientação e navegação) e especialista em salvamento em águas rápidas.

Todos os integrantes da equipe possuem vasta experiência em situações semelhantes.