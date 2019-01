Paraná estreia contra time entrosado, com veteranos e figuras conhecidas

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube estreia no Campeonato Paranaense de 2019 no próximo domingo (dia 20), às 17 horas, na Vila Capanema. O adversário é o Operário, de Ponta Grossa, campeão da Série C do Brasileiro de 2018.

O clube do Interior conseguiu manter quase todo o elenco de 2018 – a principal baixa foi o volante Erick, contratado pelo Athletico – e o técnico Gerson Gusmão, que está no clube há dois anos e dez meses.

Mais da metade do time titular do Operário é formada por trintões. O lateral-direito Danilo Baia (32 anos), o zagueiro Sosa (33 anos), o lateral-esquerdo Peixoto (34), o volante Chicão (32), o meia Xuxa (36) e o centroavante Bruno Batata (34) são os veteranos escalados para a estreia.

No banco, o treinador conta também com o volante Serginho Paulista (30 anos), o zagueiro Rodrigo (31), o meia Sandro (35) e o centroavante Schumacher (32).

A provável escalação do Operário é Simão; Danilo Báia, Alisson, Sosa e Peixoto; Chicão, Índio, Xuxa, Jean Carlo e Lucas Batatinha; Bruno Batata.

ALGUNS NOMES CONHECIDOS DO OPERÁRIO

Sandro, 35 anos, meia

Jogou no Paraná em 2006 – titular na conquista da vaga para a Libertadores

Atuou no Coritiba em 2010

Passou os últimos quatro anos na Malásia

Bruno Batata, 34 anos, centroavante

Revelado no Coritiba. Voltou ao Coxa em 2009

Fez sucesso no Londrina de 2014 a 2016

Serginho Paulista, 30 anos, volante

Formado na base do São Paulo

Está há quatro anos no Operário

Rafinha, 28 anos, meia

Formado na base do São Paulo

Rodrigo, 31 anos, zagueiro

Jogou no Paraná em 2015

Danilo Baia, 32 anos, lateral-direito

Jogou no Paraná em 2015

Campeão paranaense de 2015 pelo Operário

Sosa, 33 anos, zagueiro

Nascido no Uruguai

Campeão paranaense de 2015 pelo Operário

Chicão, 32 anos, volante

Campeão paranaense de 2015 pelo Operário

Xuxa, 36 anos, meia

Jogou por Ponte Preta, São Caetano, Portuguesa, Vitória e outros

Schumacher, 32 anos, centroavante

Revelado na base do Athletico Paranaense

Defendeu clubes da Espanha, França, Áustria, Ucrânia, Portugal e Itália



Já o Paraná Clube começa 2019 escalando apenas quatro jogadores que estavam no clube em 2018: o lateral-esquerdo Juninho, o goleiro Thiago Rodrigues e os pontas Keslley e Andrey.

A provável escalação para domingo é Thiago Rodrigues; Éder Sciola, Eduardo Bauermann, Fernando Timbó e Juninho; Luiz Otávio, Fernando Neto e Higor Leite; Keslley, Andrey e Jenison.