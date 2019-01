Paraná fechou o ano no topo do ranking de endividados

A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), elaborada pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) e divulgada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR), aponta que a média de endividamento no Paraná em 2018 foi de 88,9%. A média nacional anual de endividamento ficou em 60,6%, o que coloca o Paraná no topo do ranking de endividados.

Em 2017, esse percentual era de 88% e em 2016 a média estadual foi de 86,3%. O ano passado teve a maior taxa de endividamento desde 2011, quando a média anual foi de 90,2%. Em dezembro, 89,8% dos paranaenses possuíam algum tipo de dívida. O índice teve ligeira alta em relação a novembro (89,2%), porém, com queda em relação a dezembro de 2017 (90,6%).

A Fecomércio PR destaca que esse resultado não é necessariamente negativo. As dívidas relatadas na pesquisa correspondem a débitos ou contas a vencer e compras parceladas, algumas delas por anos, tais como os financiamentos imobiliário e de veículo. O alto índice de endividamento dos paranaenses está relacionado à alta empregabilidade do Estado. Por ter uma fonte de renda garantida, o consumidor se sente mais seguro para realizar parcelamentos. Tanto que a inadimplência e a falta de condições de pagamento das dívidas no Paraná estão dentro da média nacional.

A média anual de famílias com contas em atraso no Estado foi de 29% e a média dos consumidores que reconhecem que não terão condições de pagar suas dívidas foi de 10,6%. As médias nacionais foram de 24% e 9,7%, respectivamente. Como de costume, o cartão de crédito foi o maior motivo de endividamento dos paranaenses, concentrando 72,4% das dívidas em 2018.