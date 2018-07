Paraná já registrou 65 mortes por gripe em 2018, diz boletim

Redação Bem Paraná

Novo boletim da Secretaria de Estado de Saúde, divulgado nesta quarta (25), revela que o Paraná registrou 65 mortes por gripe em 2018,. Em uma semana, foram confirmados cinco novos casos de mortes. Curitiba lidera o número de mortes, com 12 casos, seguida de Maringá, com 11 casos, e Londrina, 7. O número de casos de gripe confirmados no Paraná também aumentou em uma semana, de 432 para 477.

De acordo com a secretaria, 78,5% das pessoas que morreram por gripe neste ano apresentaram ao menos um fator de risco para complicação e 23,1% haviam sido vacinadas. Os principais fatores foram idade igual ou superior a 60 anos, doença cardiovascular crônica e pneumopatias crônicas.

Veja onde aconteceram as mortes por gripe

Curitiba: 12 mortes Maringá: 11 mortes

Londrina: 7 mortes

Foz do Iguaçu: 5 mortes

Maringá: 5 mortes

Guarapuava: 3 mortes