Paraná joga pouco, repete erros defensivos e é atropelado pelo Palmeiras

Na última quarta-feira, jogando no Estádio Independência contra o Atlético-MG, o Paraná jogou como nunca fora de casa , mas perdeu como sempre. Na manhã deste domingo, contra o Palmeiras no Allianz Parque, o enredo foi diferente. Mas não para melhor. É que o Paraná acabou jogando mal ofensivamente, repetiu erros defensivos e perdeu mais uma como visitante - ou seja, jogou como sempre e perdeu, como sempre tem sido longe de seus domínios. Bruno Henrique, com dois gols no primeiro tempo, e Luca Lima, já na reta final da partida, construíram a vitória tranquila por 3 a 0 dos paulistas.



Estacionado nos 13 pontos, clube paranaense permanece na antepenúltima colocação do Campeonato Brasileiro, dois pontos a frente do Ceará (vice-lanterna) e com três de vantagem para o Atlético-PR (lanterna), que possuem, respectivamente, um e dois jogos a menos em relação aos rivais (o Furacão ainda joga neste domingo pela 16ª rodada). Já o Palmeiras chega aos 26 pontos e sobe para o quarto lugar, cinco pontos atrás do líder Flamengo.



Na próxima rodada, no domingo (05 de agosto), às 16 horas, o time paranaense volta a jogar diante de sua torcida na Vila Capanema, num confronto direto na luta contra o descenso com o Ceará - que ontem venceu o Fluminense no Castelão. Já o Palmeiras joga no mesmo dia e horário contra o América-MG, no Independência. Mas antes, na quinta-feira (02 de agosto), encara o Bahia na Arena Fonte Nova, na partida de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil.



PIOR VISITANTE



Com mais uma derrota fora de casa, o Paraná se firma como a equipe com pior desempenho como visitante dentro da competição. Em oito jogos, conseguiu apenas um empate e amargou sete derrotas, com aproveitamento de 4,17%.



ESCALAÇÕES



O técnico Rogério Micale mandou a campo uma equipe com duas novidades - na prática, dois reforços. Rayan, que não enfrentou o Atlético-MG no meio de semana por conta de um desconforto muscular, retomou a vaga de René Santos no time titular. No ataque, Carlos, que não atuou por questões contratuais (ele pertence ao Galo e está emprestado ao time da Vila Capanema) reassumiu a posição de centroavante substituindo o meia Nádson, que teve bom desempenho como "falso nove" na última rodada, mas acabou poupado por conta de uma fadiga muscular. Seguem em recuperação os zagueiros Jesiel e Charles, os volantes Zezinho e Jhonny Lucas, o meia Guilherme Biteco e os laterais Diego Tavares e Igor. Maicosuel, contratado recentemente junto ao São Paulo, aprimora a condição física para fazer sua reestreia.



No Palmeiras, o técnico Wesley Carvalho, que teve dois dias de treinamento com a equipe, precisou lidar com as ausências de Edu Dracena, Luan, Felipe Melo (suspensos), Marcos Rocha (sobrecarga muscular), Guerra e Borja (em transição física), sendo que os quatro primeiros haviam sido titulares na última rodada. A principal mudança, contudo, foi na estrutura do ataque, com Gustavo Scarpa jogando mais centralizado e Artur, que no ano passado brilhou pelo Londrina, ganhando uma oportunidade como ponta-direita.



PRIMEIRO TEMPO



O Paraná entrou em campo no 4-1-4-1, com o volante Leandro Vilela protegendo a defesa e Alex Santana e Caio Henrique revezando nos avanços ao ataque. Mas o time não conseguiu apresentar a mesma produção ofensiva da última rodada, contra o Atlético-MG, e ainda repetiu erros defensivos cruciais. Para piorar, as mudanças de Wesley Carvalho no Palmeiras apresentaram resultado. Com Gustavo Scarpa tendo liberdade para flutuar do centro para as pontas e a entrada do jovem Artur na ponta-direita, o setor ofensivo palmeirense ganhou em mobilidade e acabou por envolver o meio de campo do adversário.



Logo no primeiro chute da partida, aos 17 minutos, a sorte sorriu para o time da casa. Após linda trama entre Dudu e Scarpa pela esquerda, o meio-campista Bruno Henrique (outro ex-jogador do Londrina) recebeu passe de Willian na entrada da área e chutou forte. A bola desviou em Rayan e tirou qualquer chance de defesa do Thiago Rodrigues.



A situação era ruim. Mas um erro na saída de bola (a exemplo do que ocorrera no segundo gol do Galo no Horto) acabou praticamente exterminando a esperança paranista. Aos 40 minutos, depois de Alex Santana perder a bola para Scarpa na intermediária, Bruno Henrique apareceu livre dentro da área para conferir no rebote do chute de Artur.



SEGUNDO TEMPO



Para tentar dar mais criatividade ao time, Micale realizou sua segunda substituição no Paraná logo na volta do intervalo, com Torito González substituindo Alex Santana (na etapa inicial, pouco após o 2º gol do Palmeiras, Cléber Reis deixou o campo lesionado para a entrada de René Santos).



Com uma postura mais ofensiva, o time visitante equilibrou a partida e conseguiu criar boas duas chances de gol. Na melhor delas, numa cobrança de falta aos 11 minutos, Silvinho acertou uma bomba no travessão.



Aos poucos, porém, a equipe paranista sentiu o calor (que inclusive exigiu a realização de duas paradas técnicas, uma em cada tempo) e perdeu em intensidade. O Palmeiras soube se aproveitar da maior qualidade de seu elenco e, depois das entradas de Hyoran e Lucas Lima nos lugares de Gustavo Scarpa e Artur, ganhou novo fôlego, retomando o controle do jogo e transformando a boa vitória em goleada aos 32 minutos, com um golaço do ex-meia do Santos e da Seleção Brasileira.



FICHA TÉCNICA



Palmeiras 3 x 0 Paraná



Palmeiras: Weverton; Mayke, Thiago Martins, Antônio Carlos e Diogo Barbosa; Bruno Henrique (Thiago Santos), Moisés, Artur (Lucas Lima), Gustavo Scarpa (Hyoran) e Dudu; Willian. Técnico: Wesley Carvalho

Paraná: Thiago Rodrigues; Júnior, Cléber Reis (René Santos), Rayan e Mansur; Leandro Vilela, Alex Santana (Torito González) e Caio Henrique; Rodolfo, Silvinho e Carlos (Iacovelli). Técnico: Rogério Micale

Gols: Bruno Henrique (17-1º e 40-1º) e Lucas Lima (33-2º)

Cartões amarelos: Diogo Barbosa, Mayke (PAL); Mansur e Rodolfo (PAR)

Árbitro: Wagner Reway (MT)

Público: 35.776 pagantes

Renda: R$ 2.565.986,14

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP), domingo (29 de julho) às 11 horas





PRINCIPAIS LANCES



Primeiro tempo



17- Gol do Palmeiras! Dudu tabela com Scarpa pela esquerda e toca para Willian. O atacante faz o papel de pivô e ajeita para Bruno Henrique chegar batendo da entrada da área. A bola desvia em Rayan e vai no canto, sem chance para Thiago Rodrigues.



22 – Lançamento longo de Bruno Henrique para Willian, livre dentro da área. O atacante tenta encobrir o goleiro, mas pega mal na bola. Thiago Rodrigues segura.



27 – Cobrança de falta de longe de Rodolfo. Ele bate direto para o gol e Weverton dá um tapa na bola, que passa por cima do gol.



33 – Outro lançamento de Bruno Henrique, desta vez para Artur. O jovem pedala, dribla Mansur e bate cruzado. Thiago Rodrigues não segura e Scarpa chega batendo dentro da pequena área, mas acerta o goleiro já caído.



40 – Gol do Palmeiras! Scarpa rouba a bola de Alex Santana, avança pela esquerda e rola para Artur chegar batendo no outro lado. Thiago Rodrigues defende com o pé, mas no rebote Bruno Henrique aparece livre dentro da área e bate no contrapé do goleiro.



48 – Artur aciona Scarpa, que dribla Mansur e bate colocado. A bola vai no meio do gol e Thiago Rodrigues defende.



Segundo tempo



5 – Cobrança de falta de Caio Henrique para a área. Leandro Vilela cabeceia e a bola passa ao lado do gol.



11 – Cobrança de falta na meia lua após falta de Diogo Barbosa em Torito. Silvinho enche o pé na batida e a bola explode no travessão.



Outra saída de bola errada do Paraná. Jogador do Palmeiras não consegue a finalização e desperdiça.



25 – Cruzamento de Hyoran. Willian domina e tenta surpreender o goleiro com um toque por cobertura, mas exagera na força e manda por cima do gol.



32 – Lucas Lima faz boa jogada pelo meio e aciona Hyoran na direita. O meia domina e bate cruzado, exigindo boa defesa com os pés de Thiago Rodrigues.



33 – Gol do Palmeiras! Cobrança de escanteio de Dudu. Thiago Rodrigues afasta com um soco, a bola dá um quique no gramado e sobra para Lucas Lima bater de primeira, acertando um lindo voleio da entrada da área.