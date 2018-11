Paraná perde para o Botafogo, mas ‘carimba’ festa de despedida de goleiro

Redação Bem Paraná

O Paraná Clube foi derrotado pelo Botafogo por 2 a 1, na noite desta segunda-feira (26), no Rio de Janeiro. A partida era válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time paranaense limitou-se a “carimbar” a festa de despedida do goleiro Jefferson, do rival carioca. Afinal, a equipe do técnico Dado Cavalcanti não venceu, mas vazou o goleiro em sua última partida como profissional.

Jefferson, que faz 36 anos no dia 2 de janeiro, já havia dito que iria se aposentar ao fim deste ano. Além de 22 partidas pela seleção brasileira ao longo da carreira, o goleiro defendeu o Botafogo em 459 jogos. Tornou-se o goleiro que mais atuou pelo clube e o 3º com mais atuações no geral, atrás apenas dos míticos Nilton Santos (721 jogos) e Garrincha (612). “É uma homenagem justíssima pelo que ele fez pelo Botafogo e pelo futebol brasileiro”, comentou Dado Cavalcanti, técnico do Paraná.

Foi a 22ª derrota do Paraná Clube na Série B. O time tem apenas 22 pontos e está rebaixado desde a 32ª rodada. Além disso, há tempos garantiu a lanterna da competição. O Vitória, penúltimo colocado, tem 37 pontos.

TÉCNICO

A partida deste domingo foi a 8ª do técnico Dado Cavalcanti no comando do Paraná Clube. Nos outros jogos, ele obteve 1 vitória, 2 empate e 4 derrotas.

TABELA

O Paraná Clube encerra sua participação no Brasileirão no próximo domingo (2/12). Recebe o Internacional, na Vila Capanema, às 17 horas. O volante Leandro Vilela, que levou o terceiro cartão amarelo, cumpre suspensão.

ESCALAÇÃO

Sem Júnior e René Santos, vetados, Dado escalou Charles na zaga e Wesley Dias na lateral. Com a bola, o Paraná atacava no 4-2-3-1. Os volantes eram Leandro Vilela e Johnny Lucas e os meias eram Keslley, Alex Santana e Juninho, com Andrey na frente. Sem a bola, o time marcava com duas linhas de quatro – a mais avançada, com Keslley, Vilela, Lucas e Juninho – e Andrey e Alex Santana mais à frente.

PRIMEIRO TEMPO

Com essa formação, o Paraná conseguiu bloquear os espaços no meio-de-campo e chegou a finalizar mais vezes que o adversário (8 a 7). Jefferson foi bastante aplaudido ao defender duas bolas sem grande dificuldade. O Botafogo não conseguiu atacar muito, mas conseguiu abrir o placar na única vez que entrou de fato na área paranista. Erik, de cabeça, fez 1 a 0 aos 7 minutos.

SEGUNDO TEMPO

Na etapa final, o Paraná mostrou menos ímpeto ofensivo. Mas chegou ao empate com Alex Santana, aos 19 minutos. Com isso, o meia se isolou como maior artilheiro do time no Brasileirão, com 4 gols. Em seguida ao gol, Dado trocou Juninho por Rafael Grampola no ataque. Com isso, Andrey passou a jogar pelo lado esquerdo.

Mas a partir daí o Botafogo cresceu. E, aos 30, desempatou, num lance polêmico. Moises cruzou rasteiro. Brenner, que estava impedido, tentou finalizar de letra, mas errou a bola. E Erik, que estava em condição legal, marcou. O árbitro validou. O Paraná nem reclamou muito. Aos 31, Felipe Augusto substituiu Keslley. Aos 38, Johnny Lucas deu lugar a Alesson. As trocas não fizeram efeito. E o time paranaense acabou derrotado.

ESTATISTICAS

No jogo, o Paraná somou 10 finalizações (4 certas), 43% de posse de bola, 78% de passes certos e 4 escanteios. O Botafogo obteve 14 finalizações (5 certas), 57% de posse de bola, 84% de passes certos e 5 escanteios. Os números são do site Whoscored.

BOTAFOGO 2 x 1 PARANÁ

Botafogo: Jefferson; Marcinho, Marcelo Benevenuto, Igor Rabello e Moisés; Rodrigo Lindoso, Gustavo Bochecha (João Paulo), Leo Valencia (Marcus Vinicius) e Luiz Fernando (Rodrigo Pimpão); Erik e Brenner. Técnico: Zé Ricardo

Paraná: Richard; Wesley Dias, Jesiel, Charles e Igor; Leandro Vilela e Jhonny Lucas (Alesson); Keslley (Felipe Augusto), Alex Santana e Juninho (Grampola); Andrey. Técnico: Dado Cavalcanti

Gols: Erik (7-1º), Alex Santana (19-2º), Erik (30-2º)

Cartões amarelos: Alex Santana, Leo Valencia, Leandro Vilela

Árbitro: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Público: 27.600 (pagante), 28.972 (total)

Local: Estádio Nilton Santos, segunda-feira

LANCES DO JOGO

PRIMEIRO TEMPO

4 – Leandro Vilela arrisca de longe. Jefferson pega

7 – Gol do Botafogo. Moisés passa por Wesley Dias e cruza. Erik sobe na risca da pequena área e cabeceia à esquerda do goleiro

12 – Leandro Vilela arrisca de longe e manda por cima do gol

15 – Keslley tenta de fora da área e manda à direita do gol

17 – Johnny Lucas recebe de Andrey e bate colocado. Jefferson pega

25 – Igor avança e chuta de fora da área, mas por cima do gol

29 – Erik domina perto da área e bate a gol. Richard pega

33 – Alex Santana cobra falta. A bola desvia na barreira e sai em escanteio

35 – Brenner domina a bola fora da área e arrisca. A bola desvia na zaga e sai em escanteio

37 – Leo Valencia cobra falta do bico da área. A bola vai por cima do gol

42 – Moisés arrisca de fora da área e manda longe, à esquerda do gol

SEGUNDO TEMPO

13 – Andrey puxa jogada e rola para Johnny Lucas, que chuta da meia-lua. Jefferson pega

16 – Erik puxa jogada e acha Leo Valencia na área. Ele chuta e Richard faz grande defesa

19 – Gol do Paraná. Andrey puxa jogada e rola para a área. Juninho dribla um e ajeita para Alex Santana, que domina e manda no ângulo

20 – Leo Valencia finaliza de primeira. Richard pega

28 – Luiz Fernando puxa jogada pela esquerda e cruza. Leo Valencia, de frente para o gol, fura a bola

30 – Gol do Botafogo. Luiz Fernando rola para Moises, que cruza rasteiro. Brenner fura, mas Erik finaliza de carrinho na pequena área

36 – Marcinho cruza para Brenner, que dribla Wesley Dias e Jesiel duas vezes e bate a gol, mas erra o alvo

39 – Leo Valencia arrisca de longe e manda para fora

47 – João Paulo cobra falta. A bola passa rente ao travessão