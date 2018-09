Paraná pifa de novo, perde para o Santos e chega a 10 jogos sem vencer

Lycio Vellozo Ribas

O Paraná levou um gol polêmico e perdeu mais uma vez no Campeonato Brasileiro de 2018. Desta vez, o algoz foi o Santos, que triunfou por 2 a 0 neste domingo (9), em plena Vila Capanema. A partida, válida pela 24ª rodada do Brasileirão, foi a 10ª seguida em que o time paranaense saiu de campo sem vitória.

Os números negativos não acabam aí. No Brasileirão inteiro, o Paraná fez apenas 11 gols em 24 partidas – menos de um gol a cada dois jogos. A título de comparação, o atacante santista Gabriel, o Gabigol, marcou 12 vezes na competição. Gabriel, por sinal, fez dois gols neste domingo.

POLÊMICA

Aos 7 minutos do segundo tempo, Alex Santana conduzia a bola quando sofreu falta de Rodrygo no meio-de-campo. O árbitro Dewson Fernando Freitas da Silva, que estava a 4 metros do lance, não marcou nada. Na sequência do lance, o Santos foi ao ataque e marcou 1 a 0, com Gabriel. Os jogadores do time paranaense reclamaram da falta de Alex Santana, mas tudo que conseguiram foi um cartão amarelo para Alex Santana.

CLASSIFICAÇÃO

Mesmo que tivesse vencido a partida, o Paraná não teria como deixar a lanterna. Como perdeu, o time ficou com os mesmos 16 pontos. São seis pontos a menos que a chapecoense, 19ª colocada. O Sport, que abre a zona de rebaixamento, tem 24 pontos. O Vasco, 16º, colocado, tem 25.

TÉCNICO

Foi o 6º jogo do técnico Claudinei Oliveira à frente do Paraná Clube. Nos outros, ele somou 2 empates (ambos na Vila Capanema) e 3 derrotas (todas por 1 a 0). Neste domingo, Claudinei acabou expulso, aos 35 minutos, após uma discussão com o lateral Victor Ferraz, do Santos.

TABELA

O próximo jogo do Paraná será no sábado (15), às 16 horas, contra o Grêmio, em Porto Alegre. O time deverá ser comandado por Luciano Gusso na casamata, já que Claudinei Oliveira foi expulso neste domingo.

ESCALAÇÃO

O zagueiro Cleber Reis, que tem os direitos econômicos pertencentes ao Santos, não foi escalado pelo Paraná Clube. A zaga ficou com Rayan e René Santos. Mas isso já havia acontecido na partida anterior, o empate em 1 a 1 com a Chapecoense. Em relação a esse jogo, a única mudança era a troca de Leandro Vilela (suspenso) por Jhonny Lucas no meio-de-campo. O esquema era o 4-2-3-1.

PRIMEIRO TEMPO

Mesmo em casa, o Paraná não tentou se impor territorialmente. Os laterais se preocupavam mais em marcar os jogadores de lado de campo do Santos. Com isso, avançavam pouco. Aos 15 minutos, o time somava apenas 22% de posse de bola. Curiosamente, só o time paranaense finalizou mais vezes – oito vezes, contra nenhuma do adversário – e teve a melhor chance do primeiro tempo: Nádson acertou uma bola na trave.

SEGUNDO TEMPO

O Paraná voltou sem alterações. E acabou sofrendo um gol aos 7 minutos. Alex Santana sofreu falta de Rodrygo no meio-de-campo, mas o árbitro Dewson Fernando Freitas da Silva não marcou nada. Na sequência, Victor Ferraz foi lançado e cruzou, Richard soltou a bola e Gabriel marcou.

Aos 14 minutos, Deivid substituiu Carlos no ataque. Aos 21, o atacante paraguaio Ortigoza – que fazia sua estreia – entrou no time, em lugar de Nádson. Mesmo assim, o time não conseguiu reagir. E ainda levou uma bola na trave, de Bruno Henrique. Em sua última cartada, o time paranaense lançou mão de Maicosuel em vez de Caio Henrique, aos 31 minutos. Em seguida, saiu um gol. Do Santos, marcado por Gabriel. A partir daí, o time paranaense não teve mais forças diante de um adversário que administrou o placar.

ESTATÍSTICAS

Ao fim do jogo, o Paraná somou 15 finalizações (4 certas e uma na trave), 37% de posse de bola, 74% de eficiência nos passes e 2 escanteios. O Santos obteve 5 finalizações (3 certas e uma na trave), 63% de posse de bola, 83% de eficiência nos passes e 2 escanteios. Os números são do Whoscored.

PARANÁ 0 x 2 SANTOS

Paraná: Richard; Júnior, René Santos, Rayan e Igor; Alex Santana e Jhonny Lucas; Carlos (Deivid), Caio Henrique (Maicosuel) e Nádson (Ortigoza); Rafael Grampola. Técnico: Claudinei Oliveira

Santos: Vanderlei; Victor Ferraz, Robson Bambu, Gustavo Henrique e Dodô; Yuri (Renato), Diego Pituca e Bryan Ruíz (Rodrygo); Derlis González, Gabriel (Copete) e Bruno Henrique. Técnico: Cuca

Gols: Gabriel (7 e 33-2º)

Cartões amarelos: Carlos, René Santos, Alex Santana, Gabriel, Yuri

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)

Local: Vila Capanema, domingo

LANCES DO JOGO

PRIMEIRO TEMPO

12 – Carlos cruza rasteiro da direita. Alex Santana, de frente para o gol, é travado na hora H

20 – Nádson cobra falta de longe. A bola vai ao gol e Vanderlei afasta. Na sequência do lance, Alex Santana chuta por cima, de fora da área

21 – Gabriel dribla dois marcadores e cruza. Richard salta e pega antes da chegada de Bruno Henrique

23 – Nádson recupera bola na entrada da área e chuta no canto. A bola pega na trave e volta para Júnior. Ele cruza e Carlos cabeceia por cima do gol

24 – Igor chuta de fora da área e Vandelei pega

30 – Nádson aproveita bola rebatida e finaliza, para defesa de Vanderlei

33 – Bryan Ruiz cobra escanteio e Robson Bambu cabeceia por cima do gol

34 – Alex Santana arrisca de fora da área e manda por cima do gol

SEGUNDO TEMPO

4 – Victor Ferraz cruza. Bruno Henrique cabeceia e Richard pega

7 – Gol do Santos. Bruno Henrique lança para a ponta-direita. Victor Ferraz cruza rasteiro. Richard solta a bola e Gabriel, na pequena área, fuzila

23 – Ortigoza recebe na área, gira e chuta. Vanderlei pega

29 – Gabriel serve Rodrygo, que vai à linha de fundo e cruza rasteiro. Bruno Henrique finaliza de letra, na pequena área, e acerta a trave

33 – Gol do Santos. Rodrygo toma a bola de Alex Santana e lança Derlis Gonzalez, que cruza. Gabriel surge na área e manda para dentro

49 – Ortigoza puxa contra-ataque e serve Grampola, que entra na área e chuta por cima