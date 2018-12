Paraná pode ceder Jhonny Lucas para o Vasco, se Europa ‘melar’

Redação Bem Paraná

O volante Jhonny Lucas, do Paraná, pode ir para o Vasco no próximo ano. Isso se a negociação com o futebol europeu não der certo. A imprensa do Rio de Janeiro diz que o clube carioca pode fazer uma oferta nos próximos dias.

O jogador, de 18 anos, fez o gol do Paraná na última partida pelo Brasileirão – empate em 1 a 1 com o Internacional, no último domingo (2). Depois do jogo, o técnico Dado Cavalcanti admitiu que o jogador seria negociado.

Na terça-feira (4), o presidente do Paraná, Leonardo Oliveira viajou à Europa na tentativa de negociar Jhonny Lucas. O primeiro alvo era o Atlético de Madri, que havia cedido o meia Caio Henrique ao clube paranaense por empréstimo – o jogador já saiu da Vila Capanema. Segundo o empresário de Jhonny, Mario Vieira, há clubes da Itália, Turquia e Portugal que mostraram interesse. Se a negociação na Europa não der certo, o Vasco pode ser o destino do volante.

Jhonny Lucas tem contrato com o Paraná até o fim de 2020. O fato dele ter atuado na seleção sub-20 aumenta o cacife. A diretoria espera faturar no mínimo 6 milhões de euros (R$ 28 milhões) em alguma negociação com o futebol europeu – o Vasco não chegou a falar em números. O clube paranaense tem 71% dos direitos econômicos do jogador.