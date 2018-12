Paraná pode contratar o zagueiro Lucas Rocha, do Atlético-GO

Redação Bem Paraná

O Paraná Clube pode contratar o zagueiro Lucas Rocha, do Atlético-GO. Ao menos foi o que disse o presidente do clube goiano, Adson Batista. Ele afirmou que, por causa das sondagens, esta difícil renovar contrato com o jogador, de 23 anos.

“Eu já falei para o empresário do Lucas que o Atlético tem as suas coisas positivos que o atleta conhece bem. Nós não vamos entrar em discussão com ninguém, não vamos entrar em leilão com ninguém”, disse Batista, à radio Sagres. “Vamos manter nossa proposta e se o jogador entender que é positivo continuar num clube que honra seus compromissos, ele vai ficar. Se não, ele vai seguir a vida dele”.

Lucas Rocha, de 1,85m e 79 kg, foi revelado pelo Confiança-SE. Passou pelo sub-20 do Palmeiras e também atuou em Bragantino, Boavista-RJ e Vasco. Na Série B,jogou 31 partidas e fez um gol.

Atualmente, o Paraná tem no elenco apenas um zagueiro garantido para 2019, o prata-da-casa Paulo Sales. Rene Santos, Jesiel e Cleber Reis já saíram do clube. Charles ainda pode voltar para o Joinville-SC. E Rayan disse que seu ciclo no clube já se encerrou – embora ainda não tenha um clube para atuar em 2019.

Jhonny Lucas

O Vasco intensificou as tentativas para levar o volante Jhonny Lucas, de 18 anos, do Paraná Clube. "Nós nos reunimos com o Vasco sim para falar de números, e a ideia é de que ele se incorpore em janeiro se houver acordo. Vasco negocia salário com jogador e a compra com a diretoria do Paraná", disse o empresário Matheus Braga sobre a negociação com Jhonny Lucas, ao site Globoesporte.com. Contudo, os valores oferecidos seriam inferiores aos que o Paraná pretende receber pelo jogador. O presidente Leonardo Oliveira está na Europa, tentando oferecer o jogador a clubes como o Atlético de Madri.