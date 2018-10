Paraná registra um caso de câncer de próstata a cada 96 minutos

Da Redação Bem Paraná

A cada 96 minutos, um paciente é diagnosticado com câncer de próstata no Paraná. Tipo de neoplasia mais comum entre os homens, a doença é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. Por ano, é registrada uma média 929 mortes por conta desse tipo de câncer no estado, segundo informações do Ministério da Saúde.

O penúltimo mês do ano, inclusive, marca também a campanha Novembro Azul, organizada pela Sociedade Brasileira de Urologia e cujo foco é justamente o câncer de próstata. De acordo com dados do Inca, a cada dez homens diagnosticados com câncer de próstata, nove têm mais de 55 anos. O Novembro Azul é praticamente um irmão do Outubro Rosa, dedicado à prevenção do câncer de mama, o que mais acomete as mulheres.

O intuito é estimular a população masculina a superar a vergonha em relação ao assunto e cuidar da saúde, uma vez que aspectos culturais, como o machismo, têm impacto no diagnóstico e controle da doença, muitas vezes associada com a perda da virilidade. Como consequência, há o isolamento e a baixa autoestima do paciente que, não raro, tem dificuldade para buscar ajuda médica e durante o tratamento precisa se afastar das atividades laborais.

A única forma de garantir a cura desse tipo de câncer, contudo, é o diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco (ou 50 anos, mesmo sem estes fatores) devem ir ao urologista para conversar sobre o exame de toque retal e sobre o exame de sangue PSA (antígeno prostático específico).

Cerca de 20% dos pacientes com câncer de próstata são diagnosticados somente pela alteração no toque retal. Outros exames poderão ser solicitados se houver suspeita de câncer de próstata, como as biópsias, que retiram fragmentos da próstata para análise, guiadas pelo ultrassom transretal.

Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas e quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura.

Data

Dia 17 de novembro é o Dia Mundial de Combate ao Câncer da Próstata. Por esse motivo, o mês de novembro é também conhecido como “Novembro Azul”, destinado à conscientização mundial sobre esse tipo de câncer. A doença é a segunda maior causa de morte por câncer no Brasil, ficando atrás apenas do câncer de pulmão.

Segundo o Instituto Oncoguia, 1 a cada 7 homens será diagnosticado com a doença durante a vida. E o mais assustador é que 1 a cada 39 homens morrerá devido ao câncer de próstata.