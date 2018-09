Paraná tem dia quente; Antonina faz 35,6ºC e Curitiba 25,9ºC. Na quarta chove

Da Redação Bem Paraná com sites

Curitiba tem predomínio de sol e calor de 25,9 °C nesta tarde de terça-feira (18). Na região de Antonina, o calor é muito mais intenso. Às 16 horas fazia 35,6 °C. No Norte e Noroeste as marcas também já estão próximas dos 30ºC. Em Londrina está na casa dos 28ºC; em Umuarama em 27ºC. No sul do Estado as marcas são mais amenas, abaixo dos 24ºC.

Na quarta-feira (19) estão previstas grandes variações nas condições do tempo no estado do Paraná. Entre as regiões Oeste, Sudoeste e a metade Norte, áreas de instabilidade que se desenvolvem entre o Paraguai e o Mato Grosso do Sul, provocam chuvas acompanhadas de descargas atmosféricas a partir do final da manhã. Nas áreas dos Campos Gerais, Sul e Leste do Paraná, o dia segue com tempo estável e predomínio de sol. A chuva pode vir no final da tarde ou a noite.