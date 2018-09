Paraná tem registro de temporais no interior e até alerta de granizo nesta quarta

Da Redação Bem Paraná com sites

O Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) informa que há temporais a partir do Oeste e Sudoeste do Paraná, por conta do calor e aumento de umidade na região nesta tarde de quarta-feira (19). Chuvas localizadas com algumas trovoadas, são observadas neste início de tarde. Nota-se que alguns núcleos de nebulosidade já se desenvolvem também a partir do Noroeste, até o Sul do Estado. Em alguns pontos de chuva entre o Oeste e Centro-Oeste, pode ocorrer eventualmente granizo.

Em Curitiba o céu tem muitas nuvens e temperatura de mais de 25ºC. A chuva pode chegar á capital até o final da tarde, mas sem grandes volumes. O tempo mantém-se nublado e com alguma instabildiade na quinta-feira (20).