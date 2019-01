Paraná tem tarde abafada e calor de quase 35ºC no Litoral; Curitiba espera chuva

Da Redação Bem Paraná com sites

Tarde de tempo abafado no Paraná nesta segunda-feira (21). As temperaturas ultrapassaram os 34°C em vários municípios do Estado, com destaque para Antonina, com 34,8°C (até as 15 horas). Chove em muitas cidades paranaenses, mas no geral as chuvas observadas são rápidas e localizadas, com poucos raios.

Em Curitiba a tarde tinha temperatura de 28,8ºC às 16 horas, e céu com muitas nuvens. Há possibilidade de alguma chuva entre o final da tarde e a noite, acompanhada de raios. Para a terça-feira (22) a previsão é de sol pela manhã, com pancadas de chuva de tarde.