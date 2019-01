Paraná tem temperaturas de até 37ºC nesta quarta. Veja como está sua cidade

Da Redação Bem Paraná com sites

A tarde desta quarta-feira (23) tem temperaturas extremamente elevadas desde o começo desta tarde. No setor Oeste já ultrapassaram os 37ºC. No Noroeste fazia 36,4ºC e no Norte Pioneiro 35,8ºC às 15h30. Em Curitiba, apesar do céu com muitas nuvens, a temperatura neste meio de tarde era de 30,4ºC e em Morretes no Litoral 35ºC. A sensação térmica na Capital era de 32ºC.

