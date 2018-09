Paraná tem três universidades entre as dez mais populares no Facebook

Redação Bem Paraná

Três universidades do Paraná estão entre as dez insttuições do País mais populares no Facebook, ou seja, com mais seguidores. São elas, a Universidade Norte do Paraná (Unopar), segundo no ranking nacional, com 910,861 curtidas. A UFPR é a sétima na lista nacional e a universidade federal brasileira com maior popularidade no Facebook, com 213,986 curtidas. A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) aparece em décimo no ranking com 197,698 curtidas. Os dados são do Facebook University Ranking 2018, levantamento divulgado na semana passada e que abrange instituições de ensino superior do mundo todo. .

O Facebook University Ranking baseia-se no número de curtidas (fãs) de cada instituição.

Veja as dez Universidades mais populares no Facebook no Brasil

1, 393,716 Universidade Estácio de Sá Universidade Estácio de Sá

2 910,861 Universidade Norte do Paraná Universidade Norte do Paraná

3 807,794 Universidade Nove de Julho Universidade Nove de Julho

4 577,820 Universidade Anhanguera Universidade Anhanguera's

5 456,534 Universidade Veiga de Almeida Universidade Veiga de Almeida

6 239,559 Universidade Anhembi Morumbi Universidade Anhembi Morumbi

7 213,986 Universidade Federal do Paraná Universidade Federal do Paraná

8 210,963 Universidade Metodista de São Paulo Universidade Metodista de São Paulo

9 203,375 Universidade Presbiteriana Mackenzie Universidade Presbiteriana Mackenzie

10 197,698 Pontifícia Universidade Católica do Paraná Pontifícia Universidade Católica do Paraná

Veja o estudo completo aqui