Paraná contrata o artilheiro do Catarinense 2018 e da Série C 2017

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube fechou nessa quarta-feira (dia 1º) a contratação do centroavante Rafael Grampola, 30 anos e 1,82 m de altura. O jogador chega por empréstimo do Joinville, que já está rebaixado da Série C para a Série D do Campeonato Brasileiro. O time catarinense conseguiu apenas três vitórias e nove gols marcados nos 16 jogos da terceira divisão nacional.

Desses nove gols, quatro foram marcados por Grampola. O centroavante teve grande destaque na Série C de 2017, quando terminou como artilheiro da competição, com 13 gols em 14 partidas. No Catarinense de 2018, também acabou como goleador, com nove gols em 16 jogos.

Grampola chega ao Paraná para disputar posição com Thiago Santos, que está lesionado. Outra opção para a função de centroavante é Carlos, que também atua pelos lados do campo (como ponta ou extremo). Com poução opções para a camisa nove, o técnico Rogério Micale já cogitou improvisar o ponta Léo Itaperuna na posição.

Histórico — Rafael Grampola já rodou por Rio Preto, Ipatinga, Atlético Sorocaba, Caxias, Sergipe, Bahia, Monte Azul, Anapólis-GO, Zacapetec (México), Canedense, Gama e Bragantino. Ele tem contrato até dezembro de 2019 com o Joinville e virá por empréstimo até dezembro para o Paraná.

AS ÚLTIMAS COMPETIÇÕES DE GRAMPOLA

4 gols em 15 jogos na Série C 2018 (Joinville)

9 gols em 16 jogos no Catarinense 2018 (Joinville)

13 gols em 14 jogos na Série C 2017 (Joinville)

7 gols em 18 jogos na 2a divisão do Paulistão (Bragantino)

7 gols em 19 jogos na Série B (Bragantino)

6 gols em 10 jogos Brasiliense (Gama)

6 gols em 6 jogos na Copa Verde (Gama)