Paraná terá nove candidatos ao Governo e 14 na disputa pelo Senado

Narley Resende

Terminado o prazo para realização das convenções partidárias ontem, ficou definido que as eleições deste ano terão nove candidaturas ao governo do Estado e 14 nomes na corrida ao Senado Federal. As chapas majoritárias com maior número de partidos na coligação são as que lançam a governadora Cida Borghetti (PP) à reeleição e o deputado estadual Ratinho Junior (PSD) ao governo, com oito partidos cada.

Em convenção no sábado (4), o PP confirmou o ex-governador Beto Richa (PSDB) e o deputado federal Alex Canziani (PTB) como candidatos ao Senado na chapa. Coronel Malucelli (PMN)teria sido indicado como vice de Cida, mas não foi confirmado. O ex-prefeito Luciano Ducci (PPS) foi convidado, mas até o fim da noite havia rejeitado a proposta. Ele é candidato à reeleição na Câmara Federal. Ratinho Junior fechou sua chapa ao governo no fim da tarde de ontem com o empresário Darci Piana, ex-presidente da Federação do Comércio do Paraná, na vice.

Ratinho também decidiu apoiar o empresário Oriovisto Guimarães, o Professor Oriovisto, do Podemos, como seu candidato ao Senado. Com isso, o partido do senador Alvaro Dias, pré-candidato à presidência, deve ter liberdade para apoiar Ratinho Jr, embora não haja uma coligação oficial para o governo. Alvaro afirmou que irá manter neutralidade. Alvaro é irmão do ex-senador Osmar Dias (PDT), que desistiu de participar das eleições deste ano na véspera da convenção de seu partido. O PDT atribuiu a desistência de Osmar a um acordo de Alvaro com Ratinho. Professor Oriovisto seria candidato na chapa de Osmar, mas passou para a chapa de Ratinho justamente após a decisão do pedetista.

Em um dia de intensas negociações ontem, último dia do prazo legal para fechar as atas das convenções, Oriovisto chegou a ser confirmado como candidato único de Ratinho Jr. para o Senado, mas no fim da tarde o PSC reivindicou a segunda vaga. Com isso, a coligação manteve a candidatura de Renan da Mata (PSC), ligado ao pastor Takayama (PSC), e Ratinho Jr. terá dois candidatos ao Senado.

A última chapa a definir o nome do candidato ao governo foi a do PDT. Com a desistência do ex-senador Osmar Dias, o partido decidiu apoiar a candidatura do deputado federal João Arruda (MDB) ao Palácio Iguaçu. O ex-deputado federal Nelton Friedrich (PDT), que chegou a ser cotado como como candidato ao governo, será candidato ao Senado e vai dividir chapa com o senador Roberto Requião (MDB), candidato à reeleição. Nelton deve dedicar seu tempo de TV e rádio para dar palanque para Ciro Gomes, presidenciável do PDT, no Paraná. Na proporcional à Câmara Federal, a chapa será MDB/PDT/SD e PCdoB. Para deputados estaduais, o PDT recusou incluir o MDB, por considerar que poderia prejudicar os candidatos da legenda.

No início da noite, o MDB definiu que a vice na chapa de João Arruda será a professora Eliana Cortez da Silva (MDB), presidente da Câmara de Ribeirão Claro, Norte do Paraná. A chapa absorveu ainda o SD, do deputado federal Marcio Paulik, que estava com Osmar até sexta-feira, e PCdoB, que desistiu candidato próprio ao governo e decidiu apoiar Arruda.

O PCdoB esperou a definição do PDT para também anunciar seu apoio ao MDB. Antes o partido avaliava lançar Doutor Zequinha ao governo ou coligar-se com o PT, o que não se consolidou. No fim da noite, o partido fechou com MDB. Com isso, o PT, que aguardava a decisão, confirmou Anaterra Viana, secretária de Política para Mulheres do partido, como vice na chapa do ex-deputado federal Doutor Rosinha ao Palácio Iguaçu.

O PSL lançou o jornalista e advogado Ogier Buchi (PSL), apresentador de TV, ao governo. O deputado Fernando Francischini à candidato ao Senado na chapa que tem PSL/Patriotas e PTC.

As outras candidaturas, que já estavam definidas, são do ex-vereador de Curitiba Jorge Bernardi (REDE), com Juliano Murbach (PPL) como vice. Ao Senado, a chapa REDE/DC/PPL lança Flavio Arns (REDE) e Luiz Adão (DC). O PSOL registra a chapa com Professor Piva (PSOL) ao governo, e Fernanda Camargo (PSOL) na vice. Ao Senado, o partido vai com o servidor público Rodrigo Tomazini (PSOL) e a sociolóloga Jacqueline Parmigiani (PSOL). A coligação tem o PCB. O empresário Geonísio Marinho (PRTB) confirmou Paulo Nori (PRTB) como seu vice na chapa ao governo, com Rodrigo Reis (PRTB) e José Maria Boni (PRTB) ao Senado. Ontem, o partido anunciou chapa com PRTB/PRP.