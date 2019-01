Paraná traz mais dois zagueiros, chega a 16 reforços e empresta atacante

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube chegou a 16 reforços para a temporada 2019. A marca foi atingida com as chegadas dos zagueiros Rodolfo, do Joinville, e Leandro Almeida, do Londrina. Veja abaixo a lista com as 14 demais contratações. Outra notícia dessa quinta-feira (dia 17) é a saída do ponta Minho, 27 anos, que foi emprestado para o São Caetano.

Minho teve bom desempenho pelo Paraná em 2017, contribuíndo na campanha do acesso à primeira divisão. Disputou 22 jogos, fez quatro gols e deu duas assistências naquele ano. Em 2018, porém, acabou emprestado ao Fortaleza. Jogou apenas sete vezes no clube nordestino.

VETERANO

O zagueiro Leandro Almeida, 31 anos, vem por empréstimo com final em junho. Ele pertence ao Palmeiras, que tem vínculo com o jogador até junho. Em 2018, disputou a Série B pelo Londrina. Em 2017, atou pelo Figueirense. Em 2016, disputou apenas quatro partidas – duas pelo Internacional e duas pelo Palmeiras. Defendeu o Coritiba de 2013 a 2015, com 88 partidas e seis gols marcados. Antes, de 2009 a 2013, atuou pelo Dinamo Kiev, da Ucrânia, e pelo Atlético-MG, de 2007 a 2009.

RODOLFO

Já Rodolfo iniciou a sua trajetória no São Carlos-SP. Passou por Juventus-SP, Grêmio Prudente-SP, URT-MG e Confiança. Teve uma passagem pelo time B do Santos antes de chegar ao Joinville. “Sou um zagueiro tranquilo. Ali atrás você não pode errar, pois a exigência é sempre grande. Essa calma é necessária”.

RODOLFO

Nome: Rodolfo Filemon de Oliveira da Silva

Idade: 24 anos (29/08/1994, São Simão-GO)

Altura: 1,85m

Peso: 81kg

Posição: zagueiro

Clubes: São Carlos-SP, Juventus-SP, URT-MG, Santos-SP, Confiança-SE e Joinville-SC

REFORÇOS CONFIRMADOS

Filipe (gol, Santos)

Leandro Almeida (zag, Londrina)

Rodolfo (zag, Joinville)

Matheus Lopes (zag, CSA)

Fernando Timbó (zag, Paysandu)

Eduardo Bauermann (zag, Figueirense)

Éder Sciola (lat-dir, Brasil-RS)

Sueliton (lat-dir, Criciúma)

Guilherme Santos (lat-esq, Paysandu)

Jeferson Lima (vol, Internacional)

Alejandro Márquez (vol, O'Higgins-CHI)

Kadu (vol, Joinville)

Fernando Neto (mei, Fluminense)

Itaqui (mei, Brasil-RS)

Higor Leite (mei, Londrina)

Jenison (ata, Cuiabá)

POSSÍVEIS REFORÇOS

Cléo (ata, sem clube)

Maicosuel (mei, São Paulo)

Dagoberto (ata, Londrina)

DEIXARAM O CLUBE

Richard (gol, Ceará)

Alex Santana (vol, Botafogo)

Guilherme Biteco (mei, São Caetano)

Silvinho (ata, Albirex Niigata-JAP)

Júnior (lat-dir, CRB)

Torito Gonzalez (vol)

Cleber Reis (zag, Santos)

Rayan (zag)

Cristovam (lat-dir, Ceará)

Vítor Feijão (ata, Ceará)

Charles (zag, Ceará)

Caio Henrique (vol, Fluminense)

Mansur (lat, Atlético-MG)

Diego Tavares (lat-dir, Fortaleza)

Alemão Júnior (ata, Ituano)

Carlos (ata, Atlético-MG)

Grampola (ata, Joinville)

Igor (lat-esq, CRB, Ceará)

Nadson (mei, Botafogo)

David Rambo (gol, Inter de Lages)

PODEM SAIR

Jhonny Lucas (vol, Atl. de Madrid-ESP, Vasco, Fenerbahce)

VOLTAM DE EMPRÉSTIMO

Luiz Otávio (vol, CRB)

Minho (ata, Fortaleza)