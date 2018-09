Paraná vai usar Adam Robô para testes em escolas e unidades de saúde

Da Redação Bem Paraná

Um equipamento desenvolvido por uma startup paranaense, capaz de detectar precocemente problemas de visão que podem ser evitados, vai ajudar o Governo do Paraná a oferecer testes oftalmológicos em escolas e unidades de saúde em diferentes regiões do Paraná. Trata-se do Adam Robo, um equipamento portátil, desenvolvido que pode ser levado a regiões mais remotas, e que garantiu à startup Prevention, de Curitiba, destaque na Imagine Cup, competição promovida pela Microsoft e considerada a Copa do Mundo da inovação.

Um exemplar o Adam Robo foi entregue ao Governo do Estado, durante reunião com os fundadores da startup, na quarta-feira. O equipamento já tinha sido levado aos Mutirões da Cidadania promovidos pelo Governo do Estado e pela prefeitura de Curitiba ao longo do ano passado.

A Secretaria da Saúde ficará responsável pela circulação do equipamento pelo Estado, explicou o secretário Antônio Carlos Nardi. “Vamos colocá-lo à disposição de todos os paranaenses. O Adam Robo faz toda a detecção de acuidade visual de crianças, adolescentes e também de adultos e, por isso, vai entrar no escopo dos programas do Governo do Estado que trabalham com essa área”, disse.

O robô é parecido com os equipamentos utilizados para testes oftalmológicos e tem como base a tabela de Snellen.