Paraná vê chance de tirar casquinha do Corinthians no Itaquerão

Redação Bem Paraná

O Paraná Clube enfrenta o Corinthians neste sábado (25), às 19 horas, e vê chance de tirar uma casquinha do atual campeão brasileiro. Mesmo que o jogo seja fora de casa – está marcado para o estádio Itaquerão, em São Paulo. A partida é válida pela 21ª rodada do Brasileirão

Isso porque o momento dos dois times favorece o Paraná. O Corinthians decaiu no Brasileirão: dos últimos quatro jogos, empatou um e perdeu três. O time paranaense, por sua vez, trocou recentemente de treinador – Claudinei Oliveira entrou no lugar de Rogério Micale – e fez dois bons jogos nas duas últimas rodadas, exatamente contra os dois primeiros colocados na tabela. Vendeu caro a derrota para o Internacional – 1 a 0, com um gol aos 50 minutos do segundo tempo – e arrancou um empate com o São Paulo (1 a 1).

“A equipe deu boas mostras”, disse o técnico Claudinei Oliveira, sobre o contraponto entre os dois últimos jogos e a situação do Paraná – que está em último lugar, com 15 pontos, e briga contra o rebaixamento. “Temos condições de escapar e falei isso no vestiário para eles. Estamos mantendo o nível competitivo. Eles conseguem, seguindo as orientações, pontuar e quem sabe sair da zona de rebaixamento”.

Para este sábado, Claudinei não poderá contar com os meias Biteco e Maicosuel e o atacante Carlos, todos machucados. O treinador ainda tem duas dúvidas para montar a equipe. Uma delas é na lateral-direita. Júnior, autor do gol sobre o São Paulo, levou o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão. Uma das opções é Diego Tavares, que teve uma boa passagem pelo clube em 2016, mas que está há sete meses sem jogar. Tavares se recuperou de cirurgia no joelho direito e já foi relacionado para as duas últimas partidas, mas não chegou a entrar em campo. Outra opção seria improvisar o volante Wesley Dias.

Na frente, Claudinei tem outra questão. O atacante Rodolfo, que reclamou de ter sido substituído diante do São Paulo, pediu desculpas e foi reintegrado. Se o treinador mantiver o esquema da partida anterior, Rodolfo joga. Contudo, Claudinei não descarta reforçar a marcação. Nesse caso, o atacante daria lugar ao volante Jhonny Lucas. Adepto de mistérios, o treinador só deve divulgar a equipe pouco antes da partida deste sábado.

CORINTHIANS x PARANÁ

Corinthians: Cássio; Fágner, Pedro Henrique, Henrique e Danilo Avelar; Gabriel e Douglas; Pedrinho, Jádson e Clayson; Jonathas. Técnico: Osmar Loss

Paraná: Richard; Diego Tavares, Renê Santos, Cléber Reis e Igor; Leandro Vilela e Alex Santana; Rodolfo (Jhonny Lucas), Caio Henrique e Silvinho; Rafael Grampola. Técnico: Claudinei Oliveira

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)

Local: Estádio Itaquerão, em São Paulo, sábado, às 19 horas