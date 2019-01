Paranaense ganha meio milhão de Reais ao investir na poupança

A campanha “Poupança Premiada – Eu Poupo Sim”, promovida pelo Sicredi no Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, contemplou um morador de São Mateus do Sul com meio milhão de Reais. A premiação foi uma estratégia adotada pela instituição financeira cooperativa para incentivar os associados a investirem na poupança, durante todo o ano. A cada R$ 100 aplicados era gerado automaticamente um número da sorte para concorrer aos sorteios pela Loteria Federal. No caso de poupança programada, o participante recebia números em dobro para participar.

No total, R$ 1,5 milhão foram distribuídos em sorteios semanais de R$ 2 mil, em sorteios mensais de R$ 50 mil e no sorteio final de R$ 500 mil. No dia 4 de janeiro, quem recebeu o grande prêmio foi o associado da Sicredi Integração PR/SC Aroldo José Mayer Orlowski, morador de São Mateus do Sul, no sudeste do Paraná.

Segundo o presidente da Sicredi Integração PR/SC, Luiz Roberto Baggio, a campanha é uma forma de realizar os sonhos dos associados. “Nós queremos incentivar as pessoas a poupar e, dessa forma, terem uma quantia guardada para que realizem seus sonhos ou para algum tipo de imprevisto. O sorteio ajuda a acelerar esse processo, para que os planos a longo prazo se tornem realidade no presente”, afirma.

Durante a campanha, iniciada em abril, a instituição captou R$ 879 milhões em poupança, totalizando mais de R$ 3,9 bilhões em depósitos em 2018. Além da campanha, outros motivos incentivaram os associados a colocar dinheiro na poupança, como o fomento ao crescimento econômico da sua região, já que os valores investidos retornam à comunidade por meio da concessão de crédito e a facilidade do acesso, pela crescente expansão da rede de atendimento do Sicredi em todo o País. Em 2018, a instituição financeira cooperativa atingiu a liderança do número de agências bancárias no Paraná.

Em 2019 a tradicional campanha que estimula o hábito de poupar retornará, no período de abril a dezembro.





Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos 3,9 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 22 estados* e no Distrito Federal, com mais de 1.600 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).

*Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.