Paranaense Thiago Wild conquista a edição Maria Esther Bueno Cup de tênis

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tenista paranaense Thiago Wild conquistou neste domingo (25) a primeira edição da Maria Esther Bueno Cup ao bater o gaúcho Rafael Matos por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4.

A vitória garantiu o paranaense para a chave principal do Rio Open de 2019.

Wild fez um discurso após a vitória. "Obrigado ao publico e à minha equipe. Agora é treinar pra jogar muito bem no Rio Open", disse.

Durante o torneio, venceu todos os seus jogos no torneio. Na estreia, venceu o pernambucano João Lucas Reis por 6/7, 7/6 e 10-7. Em seguida bateu o brasiliense Gilbert Klier com um duplo 7/5, e o gaúcho Orlando Luz com um 6/1 e 7/5.

Thiago Wild, que atualmente ocupa a posição de 513 do ranking mundial, também foi campeão do US Open juvenil. Rafael está em 510º.