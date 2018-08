Paranaenses podem solicitar escritura de imóveis pela internet

Da Redação Bem Paraná

Solicitar uma escritura de transferência imobiliária sem sair de casa é realidade no Paraná. Por meio do portal EscrituraSimples, o cidadão fazer o pedido pelo computador ou celular. A ferramenta, desenvolvida pelo Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal (CNB-CF), com o apoio de suas seccionais estaduais, tem o objetivo de facilitar a vida do usuário reduzindo os gastos com tempo.

O notário e presidente da Associação dos Notários e Registradores do Estado do Paraná (Anoreg-PR), Angelo Volpi Neto, destaca que iniciativas como essa são muito importantes. “O portal agiliza a vida do usuário, que pode dar início ao procedimento de qualquer lugar, tudo de maneira remota. A partir daí, o serviço já está encomendado no cartório, que vai providenciar toda a documentação necessária para a elaboração da escritura”, explica.

Com isso, o processo de solicitação foi reduzido para duas etapas. O primeiro passo consiste no acesso ao site, por parte do interessado, que precisará preencher dados básicos sobre o imóvel e as partes envolvidas na negociação (vendedor e comprador), escolher as certidões que deseja emitir e o tabelião, caso tenha um de preferência. A última etapa é a assinatura da escritura, que deve ser feita pessoalmente pelas partes.