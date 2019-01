Paranaguá recebe a Fragata Independência e abre visitação

AEN

O Porto de Paranaguá recebe nesta sexta-feira (23) a Fragata Independência (F44), navio-escolta, cuja função é proteger outros navios. A passagem pelo Litoral do Paraná faz parte da Operação Aspirantex-2019, que prevê exercícios militares em alto-mar, incluindo operações com aeronaves, transferência de óleo combustível, manobras táticas entre os navios, exercícios de tiro e de combate a incêndio.

A visitação pública será no sábado e domingo (26 e 27), das 13h30 às 17 horas. A entrada é gratuita. O cadastro e acesso ao cais será realizado no prédio Dom Pedro II, na avenida Portuária.

É exigido documento de identificação original com foto (RG ou CNH). Não serão aceitos documentos de entidades de classe ou similares. Crianças só terão o acesso liberado acompanhados dos pais ou responsáveis.

O embarque no navio será realizado por ordem de chegada, respeitadas as prioridades definidas em lei.

Por questões de segurança, não é recomendado o uso de vestimentas como saias, vestidos e salto alto. Aconselha-se o uso de sapatos ou tênis. Não será permitida a entrada com animais de estimação e pessoas em trajes de banho.

A FRAGATA

A Independência foi a quinta de uma série de seis fragatas da classe Niterói, ordenadas em 20 de setembro de 1970, como parte do Programa de Renovação e Ampliação de Meios Flutuantes da Marinha, e a primeira construída pelo Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. Com 129,2 metros de comprimento e 13,5 metros de largura, o navio tem capacidade para carregar 3.800 toneladas e 209 tripulantes.

SERVIÇO

Visitação Pública - Fragata Independência

Data: sábado e domingo (26 e 27)

Horário: das 13h30 às 17h30

Local de acesso: Edifício D. Pedro II - Porto de Paranaguá

Avenida Portuária, s/n - Paranaguá