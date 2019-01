Josiany Vieira | josianyvieira@yahoo.com.br

A GOL Linhas Aéreas Inteligentes acaba de fechar parceria com a plataforma SeusIngressos e passa a oferecer aos Clientes a possibilidade de comprar, junto com a passagem aérea, serviços adicionais para sua viagem, como entradas para diversas atrações turísticas no Brasil e no exterior.

Farmácia

COm os dados finais referentes a 2018, o mercado farmacêutico mostrou mais uma vez sua força, crescendo muito acima da economia nacional. Segundo dados da IQVA, o faturamento das farmácias durante os 12 meses de 2018 foi 11,76% maior comparado com o mesmo período do ano anterior. Isso significa um faturamento de R$120.331.216266,40.

A Royal FIC começou 2019 renovada e efetivou a contratação do novo gerente de TI, Celso Tadeu Antunes. Royal FIC é uma distribuidora de combustíveis de atuação nacional.

5G

Huawei, líder global em soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), lançou o chip TIANGANG, o primeiro do mundo projetado especificamente para estações radiobase 5G. O lançamento aconteceu num evento de 5G em Pequim, que serviu como aquecimento para o MWC 2019 em Barcelona no final de fevereiro onde a empresa terá forte participação.

A Lema foi a agência escolhida para assumir o PR de Havaianas, marca do grupo Alpargatas

Agora, o restaurante oriental HAI YO - localizado dentro do Grand Hotel Rayon - abre exclusivamente para eventos, celebrações e reuniões especiais durante o horário de almoço